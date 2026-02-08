SV Hölzlebruck ist noch nicht am Limit – und doch auf Platz eins

Ein Abstieg kann einen Verein gewaltig erschüttern. Manchmal geht es direkt danach noch eine Etage nach unten. Man spricht dann gerne vom "freien Fall". Der SV Hölzlebruck musste im vergangenen Sommer den bitteren Gang aus der Bezirksliga antreten. Nach zehn Jahren hieß es also wieder Kreisliga A. Doch den Abstiegsfrust schüttelten die Hochschwarzwälder schnell aus ihren Beinen, von Beginn an marschierten sie vorneweg. Und hielten durch. So stehen sie nun, mitten in der Vorbereitung auf die Frühlingsrunde, weiter auf Rang eins. Nach 14 Partien führen sie mit 31 Punkten die Tabelle an, es folgen die SG Riedböhringen/Fützen (27) und die SG St. Märgen/St. Peter (25). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.