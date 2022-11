SV Hölzlebruck holt beim Spitzenreiter in Geisingen einen Punkt Am Sonntag feierte die TuS-Elf einen 3:0-Heimerfolg gegen den Ex-Landesligisten FC Schonach.

SV Geisingen - SV Hölzlebruck 2:2 (2:0). "Das Ergebnis ist enttäuschend", kommentierte Geisingens Trainer Stefan Pröhl das Remis. "Wir hätten in der ersten Hälfte den Sack zumachen können." Das gelang seiner Elf jedoch nicht, wodurch Hölzlebruck zurück ins Spiel kam: Per Freistoß erzielten die Gäste den Anschlusstreffer, Geisingen verlor zunehmend den Faden. Das nutzte Hölzlebruck und erzielte per Konter den Ausgleich, von dem sich die Gastgeber nicht mehr erholten. Tore: 1:0 Arceri (12.), 2:0 Federle (40.), 2:1 Anjievschi (69.), 2:2 Matt (70.). SR: Huremovic. Z: 100.





DJK Villingen - SV Aasen 0:4 (0:2). Die ersten zwanzig Minuten konnte Villingen noch ausgeglichen gestalten, doch danach übernahm Aasen komplett die Spielkontrolle. Der DJK-Auftritt geriet mit zunehmender Spieldauer zur desolaten Vorstellung, die zur Situation des Tabellenvorletzten passte. Auch nach der Halbzeit war kein Aufbäumen auf Seiten der Gastgeber erkennbar. Tore: 0:1 Edbauer (32.), 0:2 Stolz (37.), 0:3 King (59.), 0:4 Fischerkeller (63.). SR: Kostenbader. Zuschauer: 100.



TuS Bonndorf - FC Schonach 3:0 (1:0). Bonndorf fand nur schwer in die Partie, weil Schonach hoch presste und die Gastgeber zu Ballverlusten zwang. Trotzdem ging der TuS in Führung, die Gäste stießen ihrerseits zu selten gefährlich in den Bonndorfer Sechzehner vor. Nach der Pause übernahm Bonndorf die Kontrolle, beim FC wurden dagegen die Beine schwer. Ein Torwartfehler begünstige das 2:0, das dem Spiel die Spannung nahm. Am Ende hätte der Heimsieg des TuS noch deutlicher ausfallen können. Tore: 1:0 Wolber (23., ET), 2:0 Feger (51.), 3:0 Bernhart (71.). SR: Gärtner. Z: 180.



SG Riedöschingen/Hondingen - SV Hinterzarten 1:0 (0:0). Gegen unerwartet harmlose Gäste verteidigte die SG konzentriert und ließ in der Offensive zunächst einige vielversprechende Gelegenheiten verstreichen. Dabei war das Team von Jürgen Frank auch im Aluminiumpech. Das Tor des Tages markierte schließlich Patrick Zolg: Nach einem Solo von Stürmer Marc Müllek konnte der HSV-Keeper parieren, bevor Zolg den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte hämmerte. Tor: 1:0 Zolg (75.). Z: 180.



FC Löffingen - FC 07 Furtwangen 0:1 (0:0). "Dass wir das Gegentor in der 87. Minute kassieren, ist extrem bitter und passt ins Bild", zeigte sich Löffingens neuer Interimstrainer Benjamin Hofmeier konsterniert. Zuvor hatte der Coach einen engagierten Auftritt des Tabellenletzten gesehen, Einstimmung und Wille waren in ausreichendem Maße vorhanden. Zu etwas Zählbarem reichte es dennoch nicht, weil Furtwangen in einem typischen Remis-Spiel der beiden Landesliga-Absteiger kurz vor dem Abpfiff den Lucky Punch setzen konnte. Tor: 0:1 Kaltenbach (87.). SR: Imhof. Z: 150.



FC Pfaffenweiler - FC Bräunlingen 3:3 (0:1). Gegen die fahrig aufspielenden Platzherren führte Bräunlingen eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit 3:1. Die Gastgeber fanden in der Offensive wenig Lösungen, es roch stark nach einem Auswärtssieg. Doch dann warf das Team von Björn Schlageter noch einmal den Turbo an, glaubte an sich und kam dank einer druckvollen Schlussphase doch noch zu einem Punktgewinn. Tore: 0:1 Baumeister (5.), 1:1 Herbst (48.), 1:2 Baumeister (49.), 1:3 Samcar (75.), 2:3 Simon (86.), 3:3 Saja (90.). SR: Zimmermann. Z: 80.



FV Möhringen - FV Tennenbronn 5:0 (4:0). Möhringen trat vom Anpfiff weg mit einer derartigen Überzeugung auf, dass am Ausgang der Partie schon früh sämtliche Zweifel beseitigt waren. Die Elf von Trainer Heinz Jäger nahm die Zielspieler der Gäste gekonnt aus der Partie und traf im eigenen Ballbesitz häufig die richtigen Entscheidungen. "Wir wollten zu Null spielen, das ist uns gelungen", lobte Jäger seine Mannschaft. Tore: 1:0 M. Bell (5.), 2:0, 3:0 Manjang (14., 20.), 4:0 M. Bell (32.), 5:0 J. Bell (69.). SR: Krajewski. Z: 110.



SG Neukirch-Gütenbach - FC Hochemmingen 1:1 (1:0). Die Gäste hatten durchweg mehr vom Spiel, in Führung ging nach einem langen Ball dennoch die Eintracht. Nach der Pause machte ein Platzverweis den Hochemmingern das Leben zusätzlich schwer, doch die Gäste blieben auch in Unterzahl das spielbestimmende Team und drängten auf den Ausgleich, der tief in der Nachspielzeit gelang. Tore: 1:0 Waldvogel (37.), 1:1 Buccelli (90.). SR: Gärtner. Z: 270.



SG Marbach/Rietheim - SG Riedböhringen/Fützen abgebrochen.