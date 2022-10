SV Hö.-Nie. verspielt 2:0-Führung Fußball-Landesligist rutscht nach 2:3 in Sterkrade-Nord auf Abstiegsplatz ab.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist in der Fußball-Landesliga nach der 2:3 (2:1)-Niederlage bei der Spvgg Sterkrade-Nord wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Dabei wäre durchaus mehr drin gewesen. Denn die Gäste lagen schnell mit 2:0 vorne, verspielten dann aber innerhalb von nur 15 Minuten die Führung. „In dieser Phase waren wir unkonzentriert und ungeordnet“, sagte Coach Thomas Geist.

Sein Team startete beim Oberliga-Absteiger furios. Schon nach fünf Minuten nutzte Pedro Cejas die erste Chance zum 1:0 für den Gast. Nur 240 Sekunden später war Cejas erneut zur Stelle und markierte das 2:0. Für den Angreifer war es bereits der sechste Saisontreffer. „Die erste halbe Stunde gehörte eindeutig uns. Da haben wir hervorragend agiert“, so Geist. Aber danach schlichen sich Unkonzentriertheiten ein. Die Folge war das Sterkrader Anschlusstor durch Ömer Akbel (45.). Akbel (56.) erzielte auch den Ausgleich. Ab der 57. Minute war die SV Hö.-Nie. dann in Unterzahl, da Jovan Milosavljevic die Gelb-Rote Karte sah. Die zahlenmäßige Überlegenheit nutzte Sterkrade nur wenig später zum 3:2 durch Damian Schlootz (63.).

Der Gastgeber hatte weiter etwas mehr vom Spiel und kam noch zu einigen guten Torgelegenheiten. Doch Schlussmann Dominik Langenberg verhinderte mit einigen Glanzparaden eine höhere Niederlage. Und die SV Hö.-Nie. präsentierte sich in der Schlussphase kämpferisch und hätte sogar noch ausgleichen können. Zum einen verunglückte ein Torschuss von Cejas (82.). Zum anderen erkannte der Unparteiische einen Treffer des argentinischen Sturmers in der Nachspielzeit nicht an, da der Ball vorher im Seitenaus gewesen sein sollte.

SV Hönnepel-Niedermörmter: Langenberg - Kessery, Nowicki, Hitzek, Mayr, Özcan (76. Verweyen), Müller (83. Brilski), Cvetkovikj (74. Kesan), Bilali, Milosavljevic, Cejas.