SV Hö.-Nie. überwintert auf einem Abstiegsplatz Der Landesligist kassiert bei BW Dingden eine 1:3-Niederlage, weil er sich im Auslassen bester Torchancen übertrifft.

Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter wird auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause gehen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist kassierte am Samstag bei Blau-Weiß Dingden eine unnötige 1:3 (1:1)-Niederlage. Damit setzte sich die Negativserie in Auswärtsspielen fort – lediglich zwei magere Punkte hat die SV Hö.-Nie. bei ihren sieben Auftritten auf des Gegners Plätzen gewonnen.

Thomas Geist ärgerte sich aus gutem Grund über die Niederlage. „Wir waren über 75 Minuten die bessere Mannschaft, haben uns aber im Auslassen von Torchancen selbst übertroffen“, sagte der Coach. Sein Team hatte die Partie äußerst konzentriert begonnen und das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz voll im Griff gehabt. Auch die erste Gelegenheit verbuchte der Gast. Doch der Schuss von Marko Cvetkovikj landete in den Armen von Keeper Johannes Buers (14.). Nur 120 Sekunden später kam Pedro Santiago Cejas an den Ball und vollendete in bester Torjägermanier zum 1:0. Für den Argentinier war es schon der zehnte Saisontreffer.

Die komplette Hintermannschaft der SV Hö.-Nie. war dann nicht auf dem Posten, als Torhüter Johannes Buers mit einem weiten Abschlag Jan-Niklas Haffke in Szene setzte, der zum 1:1 einschob (24.). Die Gäste blieben aber das bessere Team und erspielten sich etliche gute Möglichkeiten, die teils fahrlässig vergeben wurden. Besser machte es BW Dingden. Einen Konter schloss erneut Jan-Niklas Haffke zum 2:1 ab (70.). Hilfestellung gab es dabei vom sonst so zuverlässigen Schlussmann Dominik Langenberg, der beim Abwehrversuch nicht entschlossen genug eingegriffen hatte. Danach gestaltete der Gastgeber die Begegnung ausgeglichener und hatte in der Schlussphase mehr vom Spiel. In der 87. Minute machte Kevin Juch mit dem Tor zum 3:1 alles klar.