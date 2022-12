SV Hö.-Nie. sucht weiter nach Verstärkungen Die SV Hönnepel-Niedermörmter trifft auf Blau-Weiß Dingden.

Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat es am vergangenen Sonntag verpasst, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Zwar sprang gegen Spitzenreiter SV Scherpenberg ein im Vorfeld nicht unbedingt erwartetes Remis heraus, doch die Mannschaft ließ die große Chance auf einen Sieg ungenutzt. Die Elf von Trainer Thomas Geist war während der gesamten Spielzeit überlegen und erarbeitete sich eine Vielzahl guter Gelegenheiten. Hinzu kam, dass sich der Gegner selbst schwächte und in der Schlussphase nur noch mit neun Kickern auf dem Feld stand. Dennoch kassierte Hö.-Nie. nur wenige Sekunden vor dem Abpfiff noch das 2:2. „Das war eine gefühlte Niederlage“, sagte Geist, der sich vor allem darüber ärgerte, dass sich seine Mannschaft für den blitzsauberen Auftritt nicht entsprechend belohnen konnte.