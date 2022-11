SV Hö.-Nie. steht im Kellerduell unter großem Erfolgsdruck Landesliga, Gruppe 2: Die SV Hönnepel-Niedermörmter spielt am Sonntag daheim gegen den VfB Bottrop.

Ein weiteres Kellerduell steht für den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter am Sonntag ab 14.30 Uhr an. Dann ist der VfB Bottrop zu Gast. Beide Mannschaften haben im bisherigen Saisonverlauf lediglich zwölf Punkte einfahren können. Deshalb ist es auch wenig überraschend, dass die Teams Abstiegsränge belegen. Doch aussichtslos ist die Lage in der nur 14 Mannschaften umfassenden Landesliga-Gruppe zwei noch längst nicht.

„Die Mannschaft, die am Sonntag gewinnt, kann bis auf Platz sieben oder acht vorrücken“, sagt Thomas Geist, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter, um die Besonderheit in der Liga. „Nur die ersten drei Teams können sich sicher fühlen. Alle anderen spielen in der ausgeglichenen Klasse gegen den Abstieg“, sagt der Coach.

Deshalb muss am Sonntag ein Sieg für den Gastgeber her, drei Zähler sind in der Begegnung Pflicht. Die personellen Voraussetzungen sind gänzlich anders als in der Partie beim TSV Wachtendonk-Wankum, als es gegen den Tabellenletzten eine enttäuschende 1:3-Niederlage gab. „Dort hatte ich nur zwei Spieler auf der Bank“, sagt Thomas Geist, der gegen den VfB Bottrop wieder auf die zuletzt fehlenden Marvin Hitzek, Marko Cvetkovikj, Tobias Claaßen und Arda Gözüdük zurückgreifen kann. Auch Alpay Erdem und Elidon Bilali haben ihre Blessuren vollständig auskuriert, sodass Thomas Geist endlich etliche Optionen hat.

Dies wird gegen den VfB Bottrop aber auch nötig sein. Denn die Mannschaftscheint so langsam in Tritt zu kommen. Seit drei Spieltagen ist die Elf ungeschlagen. So gab es ein 2:2 gegen Oberliga-Absteiger Sterkrade-Nord sowie ein weiteres Remis beim 0:0 gegen Arminia Klosterhardt. Und gegen den SV Genc Osman Duisburg gab es sogar einen 5:2-Sieg. Acht geben muss die Defensive der SV Hö.-Nie. auf die Angreifer des VfB Bottrop. René Biskup hat schon sechs Treffer erzielt. Unterstützt wird er von Ex-Profi Candan Fatih, der in seinen besten Zeiten in der türkischen Süper Lig für Kardemir Karabükspor auf Torejagd ging.