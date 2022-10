SV Hö.-Nie. punktet trotz doppelter Unterzahl Der Fußball-Landesligist erreicht ein 2:2 bei Fichte Lintfort, verliert aber zwei Spieler durch Platzverweise.

Während der Begegnung machte der Coach ein Wechselbad der Gefühle durch. So lag seine Mannschaft zwischenzeitlich schon mit 0:2 zurück und agierte ab der 76. Minute in Unterzahl, doch die SV Hö.-Nie. steckte nicht auf und sicherte sich in der Nachspielzeit den Zähler. „Das Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an. Endlich hatten wir das notwendige Quäntchen Glück auf unserer Seite“, sagte Thomas Geist nach spannenden 99 gespielten Minuten.

Bis zum Führungstreffer der Lintforter hielt die SV Hö.-Nie. noch gut mit. Doch als Robin von Radecke das 1:0 für den Gastgeber erzielt hatte (29.), ging die Ordnung verloren. Julian Thiel erhöhte für Fichte Lintfort auf 2:0 (55.). Und als dann auch noch Jonathan Brilski in der 76. Minute nach Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah, schien die Partie gelaufen zu sein. Doch der Gastgeber leistete mächtig Schützenhilfe, als Alen Brajic den Elfmeter verschoss.