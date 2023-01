SV Hö.-Nie. muss ohne Stammspieler Özcan planen Landesliga, Gruppe 2: Die SV Hönnepel-Niedermörmter verliert Baran Özcan.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter muss im Abstiegskampf der Landesliga auf einen Stammspieler verzichten. Baran Özcan hat sich beim Drittletzten am 31. Dezember abgemeldet. Das bestätigte Thomas Geist, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter. Özcan, der in 14 der bisherigen 15 Partien eingesetzt wurde und dabei einen Treffer erzielte, will künftig für den Ligarivalen SV Scherpenberg auflaufen, der an der Tabellenspitze steht. Der Mittelfeldakteur wird aber nur dann sofort für Scherpenberg spielberechtigt sein, wenn der Klub sich mit der SV Hö.-Nie. auf eine Ablösesumme einigt.