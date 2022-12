Die SV Hönnepel will den Spitzenreiter ärgern. – Foto: Maurice Ripkens

SV Hö.-Nie. möchte das Titelrennen noch spannender machen Landesliga: Der Abstiegskandidat von der Düffelsmühle fordert am Sonntag den Tabellenführer SV Scherpenberg heraus. HInspiel endete 0:5.

Hoher Besuch an der Düffelsmühle. Zum Auftakt der Rückrunde in der Landesliga gibt am Sonntag ab 14.15 Uhr der Tabellenführer SV Scherpenberg seine Visitenkarte beim Abstiegskandidaten SV Hönnepel-Niedermörmter ab. Der erfahrene Trainer des Gastgebers weiß natürlich im Vorfeld um die eindeutige Rollenverteilung. „Wir sind krasser Außenseiter, gar keine Frage. Der Gegner hat das beste Spielermaterial der Liga und ist daher auch Titelanwärter Nummer eins“, sagt Thomas Geist.

Dennoch will sich die SV Hö.-Nie. auf dem heimischen „Acker“ keineswegs verstecken – schließlich benötigt die Mannschaft im Abstiegskampf jeden Punkt. „Wir haben eine gute Mentalität und wollen natürlich was Zählbares verbuchen. Ein Punkt wäre schon in Ordnung“, sagt Geist, der wahrscheinlich fast seine stärkste Elf aufstellen kann. Lediglich der erkrankte Mittelfeldspieler Alpay Erdem wird das Duell mit dem Spitzenreiter verpassen. Der SV Scherpenberg geht mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. Am vergangenen Sonntag entschied der Moerser Vorort-Club das Duell mit Verfolger Arminia Klosterhardt verdient mit 2:0 für sich und hat aktuell einen Vier-Punkte-Vorsprung auf Platz zwei. Einmal mehr legte der Tabellenführer im Spitzenspiel eine enorme Effektivität an den Tag.