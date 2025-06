SV Hö-Nie meldet gar kein Team mehr: Folgen für die Kreisliga

Der Acker bebt, diesmal aber anders sich das die Anhänger der SV Hönnepel-Niedermörmter vorstellen: Der ehemalige Oberliga-Meister, der seit Monaten als Absteiger aus der Bezirksliga feststeht, wird in der kommenden Saison kein Team mehr stellen! Diese Entscheidungen hat sofortige Auswirkungen auf die Kreisliga Kleve-Geldern.

Die Rheinische Post hat am Sonntag zuerst über den Verzicht der SV Hönnepel-Niedermörmter berichtet, an dieser Stelle äußern sich die Verantwortlichen über die folgenschwere Entscheidung und erklären auch, warum eine angestrebte Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein nicht funktioniert hat (RP+) .

Die 0:8-Niederlage beim Meister Viktoria Goch wird also für mindestens mal ein Jahr das letzte Pflichtspiel einer Herren-Mannschaft des Traditionsvereins sein. Da der Rückzug / Verzicht aus der Kreisliga A Kleve-Geldern frühzeitig kommuniziert wurde (Deadline am Sonntagabend um 23.59 Uhr), darf sich der SV Nütterden freuen. Der SVN wäre normalerweise aus der Kreisliga A abgestiegen, hält aber durch den Verzicht der SV Hö-Nie doch noch die Klasse. In dieser Woche hatte auch schon der SC Auwel-Holt seinen freiwilligen Rückzug aus der A-Klasse mitgeteilt, weshalb der Abstiegskampf auf den Kopf gestellt wurde.