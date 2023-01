SV Hö.-Nie. holt weiteren Spieler aus Argentinien Landesliga, Gruppe 2: Facundo Giangrave verstärkt die SV Hönnepel-Niedermörmter.

Der Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter setzt im Kampf um den Klassenerhalt neben Torjäger Pedro Cejas, der sich derzeit in seiner Heimat mit Einzeltraining auf den Rest der Saison vorbereitet und in den nächsten Tagen in Kalkar erwartet wird, auf einen weiteren argentinischen Spieler. Der Klub will den 20-jährigen Facundo Giangrave, der am Dienstagabend bei der 0:2-Niederlage im Test beim Oberligisten SC St. Tönis erneut als Gastspieler eingesetzt wurde, verpflichten. Cejas hatte seinen Landsmann zur SV Hö.-Nie. vermittelt. Die beiden Kicker aus dem Land des Weltmeisters hoffen, dass sie sich in Europa den Traum von einer Karriere als Profi erfüllen können.

Der offensive Mittelfeldspieler Giangrave hatte in der Partie gegen den SC St. Tönis erneut angedeutet, dass er eine Verstärkung für das Team von Trainer Thomas Geist ist. „Er ist spielerisch stark und hat eine gute Übersicht. In körperlicher Hinsicht hat er noch Defizite. Da wird er hart an sich arbeiten müssen“, sagte der Coach des Landesligisten, der einen Ersatz für Baran Özcan suchte, der künftig für den SV Scherpenberg auflaufen wird.

Thomas Geist war mit dem Auftritt seines Teams beim Oberligisten zufrieden. „Die Mannschaft hat sich gut präsentiert“, sagte er. Die Gegentore fielen in der 74. und 80. Minute, nachdem die SV Hö.-Nie. gute Chancen gehabt hatte, selbst in Führung zu gehen. „Wir haben in der Abwehr gut gestanden und erst in der Schlussphase etwas die Ordnung verloren, als wir gewechselt hatten. Die Folge waren die beiden Gegentore“, so der Coach.