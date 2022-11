SV Hö.-Nie. gewinnt Duell der Nachbarn Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter bezwingt die SGE Bedburg-Hau klar mit 3:0. Die Mannschaft verdient sich den Erfolg mit einer couragierten Leistung. Die SGE patzt bei den ersten beiden Gegentreffern.

Die Landesliga-Partie zwischen der SV Hönnepel-Niedermörmter und der SGE Bedburg-Hau war zwar nicht gerade ein fußballerischer Leckerbissen. Doch die 250 Zuschauer bekamen am Sonntag beim glatten 3:0 (2:0)-Heimsieg der SV Hö.-Nie. dafür eine höchst intensiv geführte Partie geboten, die Unterhaltungswert hatte. Der Gastgeber verdiente sich die drei Punkte im Duell der Nachbarn aufgrund einer dominanten Vorstellung in der ersten Halbzeit.

Kein Wunder, dass Trainer Thomas Geist sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge war. „Wir haben sehr gut verteidigt und erstmals in dieser Spielzeit keinen Gegentreffer kassiert“, freute sich der Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter. Um die Zukunft seines Teams ist ihm nicht bange. „Uns war klar, dass wir gegen den Abstieg kämpfen werden. Man sieht aber, dass die Mannschaft Fortschritte gemacht hat. Auch das Selbstbewusstsein ist größer geworden“, sagte er . In der Tabelle nimmt die SV Hö.-Nie. zwar nach wie vor einen Abstiegsplatz ein. Doch durch den Sieg hat sie den Anschluss zum Mittelfeld hergestellt.

Sebastian Kaul, Coach der SGE Bedburg-Hau, musste nicht nur die Niederlage verkraften, sondern auch die Tatsache, dass in Falko Kersten und Oussama Toumzine zwei Stammkräfte mit Knieblessuren vorzeitig den Platz verlassen mussten. „Für uns war es ein gebrauchter Tag. Wir haben keine Punkte geholt und zwei Spieler verloren“, sagte Kaul, dessen Team nur noch zwei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen hat.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter ging die Partie couragiert an. Sie profitierte bei den ersten beiden Treffern von, so Kaul, „Riesenböcken“ der SGE. Nutznießer war in der 22. Minute erst der emsige Biyan Kesen, der den Ball im Mittelfeld eroberte und zu Marvin Hitzek passte. Bei dessen Flanke stand Pedro Cejas da, wo ein Torjäger stehen muss. Er erzielte das 1:0 – sein siebter Saisontreffer. Zehn Minuten später erkämpfte sich Peter Mayr den Ball und setzte Marvin Hitzek in Szene, der keine Mühe hatte, das 2:0 zu markieren. Die SV Hö.-Nie. hätte schon bis zur Pause alles klar machen müssen, doch Marvin Müller (40.) ließ eine Großchance aus.