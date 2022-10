SV Hö.-Nie. enttäuscht im Kellerduell gegen den PSV Wesel Der Landesligist verliert das Heimspiel gegen den PSV Wesel nach einer enttäuschenden Leistung glatt mit 0:3. Die Mannschaft zeigt in der Abwehr erhebliche Schwächen und setzt in der Offensive so gut wie keine Akzente.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat das Kellerduell in der Landesliga verloren. Die Mannschaft kassierte im Heimspiel gegen den PSV Wesel nach einer sehr überschaubaren Leistung eine glatte 0:3 (0:1)-Niederlage. Den Ernst der Lage hat Trainer Thomas Geist erkannt. „Wir haben zwei Heimpartien in Folge verloren. Man hat heute gesehen, dass wir schon jetzt gegen den Abstieg spielen“, sagte er.

In der recht niveauarmen Begegnung war die Niederlage nicht daran festzumachen, dass der Gegner besonders stark war. Auch die Vorstellung des PSV Wesel war bescheiden. Doch das reichte gegen die SV Hö.-Nie., die einen rabenschwarzen Tag erwischte. Zudem musste Geist vor der Partie auch noch Umstellungen vornehmen. Torsteher Dominik Langenberg, der eigentlich zur Verfügung stehen sollte, informierte den Coach am Spieltag darüber, dass er fehlen werde. Der Grund: Das Flugzeug, das ihn aus seinem Urlaubsort in der Karibik zurück nach Deutschland bringen sollte, startete nicht rechtzeitig. So kam Kay Hanysek zwischen den Pfosten zum Zuge. Zudem stand Abwehrchef Lukas Nowicki wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung.

„Es läuft momentan bei uns nicht zusammen“, sagte Thomas Geist. „Wir waren bemüht, doch das reichte einfach nicht.“ Seine Mannschaft agierte wie ein Absteiger. Der sonst so zuverlässige Camara Kessery patzte in der Innenverteidigung ein ums andere Mal und sorgte in den eigenen Reihen für viel Verunsicherung. Ein Spiel nach vorne fand ebenfalls kaum statt. Hier war der stets bemühte Pedro Cejas zu sehr auf sich alleine gestellt. Neben ihm genügten in der Mannschaft der Spielvereinigung lediglich Peter Mayr und Marvin Müller Landesliga-Ansprüchen.

Schon in Durchgang eins hätte der PSV Wesel vorzeitig alles klar machen müssen. Doch er betrieb regelrecht Chancenwucher. So reichte es in der ersten Halbzeit nur zu einem Treffer durch Necati Güclü (19.). Eigentlich hätte dieses Tor gar nicht fallen dürfen. Doch beim Schuss sowie bei der Vorbereitung verhielt sich die Abwehr der SV Hö.-Nie. sehr passiv und sah fast tatenlos zu. Den einzigen Torschuss des Gastgebers gab es in der 36. Minute durch Mayr. Allerdings stellte dieser Versuch für PSV-Keeper Sebastian Kaiser keine Prüfung dar.