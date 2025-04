SV Hö.-Nie. droht trauriges Jubiläumsjahr

Die SV Hönnepel-Niedermörmter, abgeschlagenes Schlusslicht in der Klasse, ist momentan dabei, für die kommende Saison in der Kreisliga A Kleve-Geldern zu planen. Und sie hat auch schon einen Trainer gefunden, der ein alter Bekannter bei der SV Hö.-Nie. ist. Doch wie es konkret weitergehen wird, das wird sich erst in einigen Wochen entscheiden.

Vorsitzender Norbert Giesen und Teammanager Michael Kröll wollen jedenfalls nicht mit Biegen und Brechen versuchen, ein Team im Oberhaus des Fußball-Kreises an den Start zu schicken. „Denn noch so ein Jahr machen wir auf keinen Fall mit. Entweder wir schaffen es, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die in der Kreisliga A wirklich eine Chance auf den Klassenerhalt hat. Ansonsten ziehen wir das Team zurück. Dann wird es im Jubiläumsjahr eben keinen Seniorenfußball bei der SV Hönnepel-Niedermörmter geben“, sagt Teammanager Kröll. Klubchef Giesen pflichtet ihm bei: „Denn so macht es keinen Sinn mehr.“

Keine Frage: Die aktuelle Saison und die Spielzeit davor haben Spuren bei den beiden Verantwortlichen hinterlassen. Die Bilanz der SV Hönnepel-Niedermörmter in den vergangenen 62 Meisterschaftspartien in der Landes- und Bezirksliga: ein Sieg, drei Unentschieden, 58 Niederlagen, 44:298-Tore. Wetten, dass es in Deutschland keine Mannschaft oberhalb der Kreisligen mit einer schlechteren Bilanz gibt?

Die wird es auch deshalb wahrscheinlich nicht geben, weil viele Klubs, die so eine niederschmetternde Bilanz vorweisen müssen, längst die Reißleine gezogen und ihre Mannschaft zurückgezogen hätten. Für die SV Hö.-Nie. war dies in der vergangenen Saison kein Thema und ist es auch jetzt nicht. „Wir wollen die Saison sportlich beenden und hoffen, dass uns das auch gelingt“, sagt Michael Kröll. Denn so langsam wird das Personal knapp.

Von zwei Akteuren des ohnehin im Laufe der Zeit schon ordentlich geschrumpften Kaders hat sich der Klub erst in den letzten Tagen getrennt. Der spielende Co-Trainer Ricardo Ribeiro und Prince Monzer sind kein Thema mehr. Die Zusammenarbeit wurde aus disziplinarischen Gründen beendet.

Die mangelnde Disziplin einiger Akteure ist ohne Frage ein großes Problem. Auch deshalb bedauert es Kröll mittlerweile, überhaupt in die Saison gestartet zu sein. „Wir hatten im Sommer überlegt, die Mannschaft zurückzuziehen. Aber die Spieler wollten unbedingt in der Bezirksliga antreten. Da haben wir uns überreden lassen. Das war ein Fehler“, sagt Kröll.

Coach Nikolay Glouhtchev steht mittlerweile auch nicht mehr an der Linie des Teams, das in den letzten beiden Spielen 25 Gegentore kassierte. „Wir sind im Guten auseinandergegangen“, so Kröll. Das bestätigt Glouhtchev. „Wir haben uns geeinigt, die Zusammenarbeit zu beenden“, sagt der Coach. Warum sollte es auch weitergehen? Glouhtchev hätte sportlich ohnehin nicht mehr viel bewegen können.

Der Mann, der den Neuanfang in der Kreisliga A starten könnte, steht schon fest. Björn Bennies, der 2012 und 2013 für die SV Hö.-Nie. 22 Spiele in der Oberliga bestritten und vier Tore erzielt hat. Der heute 44-Jährige, der auch für die SG Wattenscheid 09, ETB Schwarz-Weiß Essen und den SV Schermbeck in der Oberliga aufgelaufen ist, hat dem Verein die Zusage gegeben. Unter einer Bedingung: Es gibt ein Team, das in der Kreisliga A wettbewerbsfähig ist. „Und danach sieht es aktuell ja nicht aus. Wir arbeiten aber dran“, sagt Bennies, der in Hamminkeln-Dingden wohnt und im Kreis Rees-Bocholt nach Verstärkungen für die SV Hö.-Nie. Ausschau hält.

Auch Michael Kröll und Norbert Giesen sind aktuell nicht sonderlich zuversichtlich, dass bei der SV Hönnepel-Niedermörmter im Jubiläumsjahr Kreisliga-Fußball geboten werden kann. „Stand jetzt haben wir keine Mannschaft. Wir versuchen alles, wissen aber, wie schwer es wird. Denn wir müssen ja wieder etwa 15 neue Spieler finden“, sagt Kröll.

Dem Teammanager und dem Vorsitzenden ist anzumerken, dass die vergangenen Jahre, die ausschließlich im Zeichen des Abstiegskampfes gestanden haben, an den Nerven gezehrt haben. Kröll drückt es drastisch aus. „Wir haben viel auf die Fresse gekriegt“, sagt er. Und wenig Unterstützung. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig, die Interesse, ein Ehrenamt bei der SV Hö.-Nie. zu übernehmen, ist gering, die Jugendarbeit auch deshalb enorm schwierig. Michael Kröll bringt es auf den Punkt: „Der Verein ist eigentlich klinisch tot.“

Doch aufgeben ist nicht das Ding der wenigen Leute, die alles versuchen, den Verein am Leben zu halten. Sie arbeiten weiter daran, dass es auf dem bebenden Acker in Sachen Fußball weitergeht. „Noch glauben wir daran, dass es eine Zukunft für den Verein gibt“, sagt der Teammanager. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat dabei eingesehen, dass es schwer wird, die Dinge alleine zu richten. Sie hat mit Nachbarvereinen schon über eine Spiel-Gemeinschaft oder sogar eine Fusion gesprochen. „Doch so richtig Bewegung ist in das Thema nie gekommen“, sagt der Vorsitzende.

Man muss also erst einmal alleine versuchen, im Spielbetrieb zu bleiben. Doch diesmal will der Klub rechtzeitig einen Schlussstrich ziehen, wenn die Dinge nicht ins Laufen kommen. „Denn irgendwann ist es ja auch einmal genug“, sagt Michael Kröll.