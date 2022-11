SV Hinterzarten siegt auf legendärem Sportplatz Goran Misic erzielt für den HSV auf dem "Schächle" das Tor des Tages.

Nurhan Ardiclik, Trainer des Bezirksligisten SV Hinterzarten, weiß um die Aura des "Schächle". Statt sich darüber den Kopf zu zerbrechen, gab er seinen Kickern eine Beckenbauer-Strategie mit, getreu dem Motto, "geht’s raus und spielt’s Fußball". Leicht war das nicht gegen einen robusten Gegner, aber am Schluss stand ein verdienter, wenn auch glücklicher 1:0-Sieg für das HSV-Team, das als bester Aufsteiger auf Rang vier rangiert. "Die Mannschaft wollte unbedingt gewinnen", sagt Ardiclik. Den Unterschied machte Goran Misic aus. Der wuchtige HSV-Torjäger, in der vergangenen Woche noch verletzt, wurde in der 69. Minute für Adrian Tritschler eingewechselt und traf acht Minuten vor Schluss zum Tor des Tages. Wenn Ardiclik von Misic spricht, gerät er ins Schwärmen. "Er ist groß, dennoch sehr beweglich und nicht zu halten." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.