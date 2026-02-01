SV Hinterzarten setzt auf junge Spieler und konstante Leistungen

Gefreut haben sie sich oft in dieser Saison beim SV Hinterzarten; Platz drei ist eine beachtliche Zwischenbilanz. – Foto: Wolfgang Scheu

Die junge Mannschaft des SV Hinterzarten steht in der Fußball-Bezirksliga auf Rang drei. Für das Trainerduo Mike Ketterer/Lars Mundinger steht die Entwicklung der Spieler weiter im Vordergrund.

Vergangene Woche ging es wieder los beim SV Hinterzarten: Da luden die Trainer zur ersten Einheit nach der Winterpause. Zur ersten offiziellen, wohlgemerkt, denn auf freiwilliger Basis traf sich die Schar bereits seit Anfang Januar einmal pro Woche zum Laufen oder zu Übungen für die Kräftigung der Muskulatur – unter der fachkundigen Unterweisung einer Physiotherapeutin. Diese Freiwilligkeit stieß auf fruchtbaren Boden, "wir waren fast immer komplett", lobt Mike Ketterer den Fleiß seiner Spieler. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.