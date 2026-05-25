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SV Hinterzarten enttäuscht gegen die SG Wolterdingen-Tannheim
Der Abstiegskampf bleibt in der Fußball-Bezirksliga spannend. Die SG Riedöschingen-Hondingen steht durch ein 4:4 gegen Löffingen über dem Strich. Die DJK Donaueschingen holt einen wichtigen Sieg.
Die SG Riedöschingen/Hondingen und der FC Löffingen trennten sich 4:4 (1:1). Die Gastgeber benötigten ganz dringend Zählbares für den Klassenerhalt. Nun, die Kicker aus Riedöschingen und Hondingen holten in einem torreichen Spiel etwas, allerdings nur einen Punkt. Marius Braun unterlief vor 200 Zuschauern nach fünf Minuten ein Eigentor, es stand 1:0 für die Hausherren. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.