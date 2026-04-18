SV Hetzerath: „Eiskalter Vollstrecker“ im Anflug Kreisliga A9: Schwarz-Weiße wollen wieder aus der Negativspirale heraus – und stellen die Weichen für die kommende Saison. von Philipp Schabo · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg wollen die in schwarz und weiß gekleideten Hetzerather wieder ein Erfolgserlebnis feiern. – Foto: Louis Schiffels

Der SV Hetzerath durchläuft derzeit eine Durststrecke: Seit sechs Ligaspielen haben die Schwarz-Weißen nicht mehr gewonnen. Trainer Frank Sungen nennt die Gründe: „Wir sind gerade in einer schwierigen Phase, weil wir viel auf junge Spieler setzen. Man merkt, dass die meisten noch nicht so erfahren sind, um Spiele entweder über die Zeit zu bringen oder frühzeitig zu entscheiden. Mit der Zeit wird das bestimmt besser.“ Nach seinen Angaben stehen meist fünf bis sechs Akteure in der Startelf, die vor maximal zwei Jahren noch in der A-Jugend gespielt haben.

Die mangelnde Routine machte sich auch in der jüngsten Partie bemerkbar: Nach einer 3:1-Führung musste sich Hetzerath beim SV Zeltingen-Rachtig noch mit einem 3:3 begnügen, nachdem der Gastgeber in der Nachspielzeit ausglich. „Das war ärgerlich und unnötig. Wir haben in der zweiten Halbzeit den Deckel nicht draufgemacht und dann nach einer Ecke spät den Ausgleich kassiert. Wir sind da nicht konsequent genug“, ärgert sich der 40-jährige Coach. Damit der SVH in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen kann, wurde bereits ein namhafter Neuzugang verpflichtet: Nico Schäfer (25) kehrt vom Bezirksligisten TuS Mosella Schweich zurück (TV berichtete). Sungen, dessen Verbleib als Trainer über den Sommer hinaus schon länger feststeht, blickt auf die gemeinsame Vergangenheit zurück: „Ich freue mich sehr auf Nico, weil ich schon zwei Jahre in der A-Jugend mit ihm arbeiten durfte. Er ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Er verfügt über eine hervorragende Schusstechnik, bringt viel Torgefahr und Erfahrung mit. Wenn es darauf ankommt, ist er ein eiskalter Vollstrecker, der auch mal aus dem Nichts ein Tor erzielen kann.“

Schäfer war 2023 von Hetzerath nach Schweich gewechselt und stieg mit der Mosella direkt in die Rheinlandliga auf. Seine 19 Tore konnten den späteren Abstieg zwar nicht verhindern, dennoch sammelte er wertvolle Erfahrung auf diesem Niveau. Aktuell steht der Angreifer bei 17 Treffern in 23 Spielen. Weitere Zugänge sind ausschließlich aus dem eigenen Jugendbereich geplant. Sungen nennt dabei den 18-jährigen Tyler Stammel, einen „temporeichen und cleveren Spieler“. Mit Abgängen rechnet man beim SVH derzeit nicht.