SV Herzogsägmühle gewinnt dank zwei Distanztreffer von Bangura gegen Hohenpeißenberg Bangura macht’s zweimal mit links

Die Leistung des SV Herzogsägmühle soll derlei freilich nicht schmälern. Coach Precious Agamwonyi war nach dem zweiten Sieg in Folge „sehr zufrieden“. Gegner Hohenpeißenberg habe sich als „kompakt und stark“ präsentiert. Seit drei, vier Partien „konzentrieren wir uns auf Fußball“, so Agamwonyi, und nicht auf allzu ausschweifende Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Seitdem „läuft es besser“. Der Heimsieg gestern „war wichtig für uns“, so der Trainer. Spiele man so weiter, „erreichen wir die Aufstiegsrunde“.

Zuletzt gelang ja auch ein 3:0 über den TSV Pähl – die erste Partie ohne Gegentreffer in dieser Saison. In gewissen Situationen, so Radlmaiers Beobachtung vom Spielfeldrand, „sind wir noch zu ängstlich und spielen zu schnell den Ball“. Beim gestrigen Auftritt agierten die Gäste tatsächlich in Strafraumnähe in manchen Situationen zu überhastet und brachten sich dadurch, nach vielversprechendem Aufbauspiel, um gute Chancen. Im Vollbesitz ihrer Kräfte waren die Hohenpeißenberger ihrem Coach zufolge ebenfalls nicht. Die Erkältungswelle und manch körperliche Blessur bremsten den ein oder anderen Akteur.

Ein Erfolg im Nachbarduell „wäre schön gewesen“, sagte TSV-Trainer Markus Radlmaier. Er hatte im Sommer das Amt von Georg Schwaller übernommen. Eine Knieverletzung zwang Radlmaier im vergangenen Winter dazu, das Fußballspielen sein zu lassen. In der Rückrunde fungierte der 29-Jährige bereits als Co-Trainer. Bei den Hohenpeißenbergern gab es nach dem Abstieg in die A-Klasse einen Umbruch. „Es gilt, ein Team zu formen“, sagt Markus Radlmaier. Das Ganze ist „noch im Prozess“. Mehrere langzeitverletzte Leistungsträger verhindern bis dato, dass die Hohenpeißenberger so richtig ins Rollen kommen. „Das Potenzial ist da“, sagt Trainer Radlmaier.

Am Ende brachten die Gastgeber vom SV Herzogsägmühle aber doch das knappe Ergebnis über die Zeit und holten damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Aufstiegsrunde. Die Hohenpeißenberger wären, einen Sieg vorausgesetzt, auch wieder mittendrin im Rennen gewesen.

Alessandro Farigu verpasst den Ausgleich in der Nachspielzeit

Einmal mehr präsentierten sich die Herzogsägmühler als technisch sehr versierte Mannschaft. Den Weg zum Sieg schlugen sie aber mit zwei Distanzschüssen, resultierend aus ruhenden Bällen ein. Bangura war dabei der Mann des Tages. In der ersten Hälfte fungierte er vornehmlich als tragende Säule in der Abwehr. Nach der Pause zeigte er seine Schussqualitäten mit dem linken Fuß. Beim 1:0 (47.) schoss er den Ball vom rechten Strafraumeck in den linken Torwinkel. Beim 2:0 (58.) schoss er einen Freistoß, in mittiger Position befindlich, aus etwa 30 Metern aufs Tor; in eigenwilliger Flugkurve senkte sich der Ball ins untere Eck. Kurz davor hatte SVH-Kapitän Hassan Bah an die Latte des TSV-Tores getroffen (52.).

Nach dem zweiten Tor verflachte die Partie, die vor allem in der ersten Hälfte ein spielerisch munteres Hin und Her war. Viele verbissen geführte Zweikämpfe, Fouls und daraus resultierende Pfiffe prägten in der Schlussphase das Geschehen. Hohenpeißenberg versuchte zu kombinieren, kam aber nur selten in Tornähe. Die beste Gäste-Chance war – bezeichnend – ein Freistoß von Matthias Rohrmoser, den Torwart Patrick Obioma über die Latte lenkte (69.). Nach dem 1:2 schoss Alessandro Farigu einen Freistoß-Abpraller drüber (90.+1) – das war die letzte Ausgleichschance.

Statistik

SV Herzogsägmühle 2

TSV Hohenpeißenberg 1

Tore: 1:0 (47.) Bangura, 2:0 (58.) Bangura, 2:1 (82.) S. Radlmaier. Gelbe Karten: Herzogsägmühle 3, Hohenpeißenberg 2. Schiedsrichter: Mert Akkoyun. Zuschauer: 35.