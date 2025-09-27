SV Herten trennt sich von Dominik Uhrig

Nach vier Spieltagen verzeichnet die Bezirksliga Hochrhein ihren ersten Trainerwechsel. Wie der SV Herten bekannt gegeben hat, hat sich der Verein von Dominik Uhrig getrennt. Dies sei eine Entscheidung, "die uns alles andere als leicht fällt", teilte der SVH mit. Man bedauere sehr, "dass der sportliche Erfolg, den wir uns alle von Dominiks Ernennung zum Cheftrainer der ersten Mannschaft erhofft haben, aus vielerlei Gründen nicht eingetreten ist".

Nachdem Uhrig sechs Jahre lang als Coach der Hertener Reserve tätig gewesen war, rückte der 38-Jährige in diesem Sommer auf den Chefposten des Bezirksliga-Teams auf. Allerdings verloren die Hertener bisher alle vier Saisonspiele, teils begründet in personellen Problemen. "Dominik hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit für den SV Herten geleistet - sowohl als Trainer der ersten Mannschaft wie auch in der zweiten Mannschaft", heißt es seitens des Clubs. "Mit großem Engagement, Leidenschaft und einer stets respektvollen Haltung gegenüber Spielern, Vorstand und Umfeld hat er wesentlich zur sportlichen und menschlichen Entwicklung unseres Vereins beigetragen."