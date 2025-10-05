 2025-10-02T08:44:29.515Z

„Geduldig geblieben“: Hertens Spieler Simon Vogt (links) bejubelt mit Sascha Strazzeri sein Tor zum 2:0. | Foto: Gerd Gründl
SV Herten feiert beim SV Murg ersten Sieg und Kocers Traum-Comeback

BZL Hochrhein

Gestern, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Murg
SV Herten
Der SV Herten holt mit 6:1 beim SV Murg den ersten Saisonsieg. Tunahan Kocer feiert nach 19 Monaten ein Traum-Comeback. Beim punktlosen Bezirksliga-Schlusslicht Murg bleibt die Spielernot akut. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: SV Herten feiert beim SV Murg ersten Saisonsieg und Kocers Traum-Comeback (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Tasholli (38.), 0:2 Vogt (40.), 0:3 De Franco (53.), 0:4 Strazzeri (62.), 0:5 Kocer (81.), 1:5 Lo Presti (85.), 1:6 Kocer (90.).

Gestern, 16:00 Uhr
SF Schliengen
FC Hochrhein
Neben dem SV Blau-Weiss Murg bleibt der FC Hochrhein als einziger Bezirksligist ohne Sieg. Nach einer Anfangsphase, in der die Gäste durchaus mithalten konnten und selbst die Chance zur Führung hatten, übernahmen in der Folgezeit die Schliengener die Initiative. Der doppelte Tom Wihler mit zwei Treffern, jeweils nach Eckbällen per Kopf erfolgreich, nahm den Gästen bereits vor der Pause den Wind aus den Segeln. Zudem trafen Florian Kessler und Tim Merstetter das Aluminium. Nach der Pause schalteten die Sportfreunde einen Gang zurück. Der Sieg war in keiner Phase gefährdet. "Für uns war das schon ein Sechs-Punkte-Spiel. Die Aufgabe haben wir souverän gelöst", resümierte SF-Trainer David Held.

Tore: 1:0, 2:0 beide Wihler (19., 37.), 3:0 Groß (55.). Gelb-Rot: Widlund (69./Hochrhein).

Werner Hornig (BZ)Autor