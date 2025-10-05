SV Herten feiert beim SV Murg ersten Sieg und Kocers Traum-Comeback

Neben dem SV Blau-Weiss Murg bleibt der FC Hochrhein als einziger Bezirksligist ohne Sieg. Nach einer Anfangsphase, in der die Gäste durchaus mithalten konnten und selbst die Chance zur Führung hatten, übernahmen in der Folgezeit die Schliengener die Initiative. Der doppelte Tom Wihler mit zwei Treffern, jeweils nach Eckbällen per Kopf erfolgreich, nahm den Gästen bereits vor der Pause den Wind aus den Segeln. Zudem trafen Florian Kessler und Tim Merstetter das Aluminium. Nach der Pause schalteten die Sportfreunde einen Gang zurück. Der Sieg war in keiner Phase gefährdet. "Für uns war das schon ein Sechs-Punkte-Spiel. Die Aufgabe haben wir souverän gelöst", resümierte SF-Trainer David Held.

Tore: 1:0, 2:0 beide Wihler (19., 37.), 3:0 Groß (55.). Gelb-Rot: Widlund (69./Hochrhein).

Zum kompletten Spieltagsbericht im BZ-Regiofußballportal: Überragender Moritz Keller führt FC Hauingen zum ersten Saisonsieg (BZ-Plus)