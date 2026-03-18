SV Herten erweitert Trainerteam und vermeldet Neuzugang

Marc Müller (vorne, hier noch im Trikot des TuS Lörrach-Stetten) wechselt im Sommer vom Posten des Spielertrainers der zweiten Hertener Mannschaft in das Trainerteam der "Ersten" | Foto: Gerd Gründl

Der SV Herten hat zwei Personalien für die kommende Saison bekannt gegeben. Zum einen wird Marc Müller das Trainerteam des Bezirksligisten erweitern und ab Sommer mit Sascha Rueb ein gleichberechtigtes Duo bilden. Der 37-Jährige war vor dieser Runde nach über elfeinhalb Jahren vom TuS Lörrach-Stetten nach Herten zurückgekehrt und fungiert derzeit als Spielertrainer der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B. Zum anderen wird Gianluca di Meo ab der neuen Spielzeit für den SVH auflaufen. Der 18 Jahre alte Angreifer streift derzeit noch das Trikot des FSV Rheinfelden über. Für dessen A-Junioren absolvierte di Meo in dieser Saison bisher acht Einsätze (drei Tore) in der U-19-Landesliga.