Massimiliano Di Feo (SV Herten, rechts) mit dem Tiengener Bünyamin Cakir (Mitte) und Gäste-Torhüter Louis Gnädinger | Foto: Gerd Gründl

SV Herten ärgert FC Tiengen und verliert erst kurz vor Schluss SG Mettingen/Krenkingen gewinnt Torfestival gegen Laufenburger Reserve

Der SV Herten hat einen Punktgewinn gegen Spitzenreiter FC Tiengen nur knapp verpasst. Der Gäste-Coach ist nach der Partie voll des Lobes über die Hertener. Während der SVH auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert, ist der TuS Efringen-Kirchen in der Abstiegszone noch um einen Platz abgerutscht. Unter den Tiengenern Verfolgern verabschieden sich die SG Mettingen/Krenkingen und der FC Wittlingen mit Siegen in die Winterpause.

Die Wehr-Brenneter drückten von Beginn an auf das Gaspedal, und nach 19 Minuten war die Partie mit einer beruhigenden 3:0-Führung praktisch schon entschieden. Allerdings machte es das Tabellenschlusslicht aus Weilheim den Gastgeber zu Spielbeginn auch einfach. Erst danach rappelten sich die Gäste auf, hielten die Begegnung relativ offen. Die eine oder andere Chance, um nochmals zurück in die Partie zu finden, vergab Weilheim aber leichtfertig. Zudem hatte die SG das Spiel jederzeit unter Kontrolle, spulte ihr Pensum nach der Pause souverän ab. "Für uns war es ein Pflichtsieg. Wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten und wollten früh die Weichen stellen", resümierte Wehr-Brennets Coach Urs Keser. Tore: 1:0, 2:0 beide Santoro (5., 10.), 3:0 Lehmann (19.), 4:0 Y. Kilic (84.).

Das war zum Jahresabschluss nochmals ein dickes Ausrufezeichen, das der SV Buch gesetzt hat. Gegen eine personell arg gebeutelte Mannschaft des FC Hochrhein siegten die Gäste mit 6:1, somit überwintert die Elf von Trainer Daniel Pietzke auf Tabellenplatz fünf. Nachdem die Hausherren in der Anfangsphase zwei gute Chancen nicht verwerten konnten, traf Andre Holzapfel per Weitschuss zum 1:0 (21.). Kurz darauf legte Denys Martini nach - 2:0. Der Anschlusstreffer kurz vor der Pause schien nochmals Kräfte bei Hochrhein freizusetzen, aber Buch hatte nach dem Seitenwechsel mit drei Treffern innerhalb von elf Minuten die passende Antwort parat. "Hochrhein wollte die Partie kurzfristig verlegen. Das war aber für uns nicht möglich", sagte Buchs Trainer Daniel Pietzke, der sich "mit dem Abschluss von 26 Punkten zufrieden" zeigte. Tore: 0:1 A. Holzapfel (21.), 0:2 Martini (24.), 1:2 Melina (40.), 1:3 Vögele (52.), 1:4 Martini (55.), 1:5 Armanowski (63.), 1:6 Pecoraro (66.).

Die Binzener behielten nach dem 4:2-Hinspielsieg auch im Rückspiel gegen den Derbyrivalen aus Efringen-Kirchen die Oberhand, setzten sich dank des längeren Atems am Ende mit 3:0 durch. Nicht, dass die Hausherren chancenlos waren, aber am Sieg der Gäste gab es nichts zu deuteln. Die Gastgeber zeigten in der ersten Halbzeit zu viel Respekt vor dem Gegner, der auch die deutlich besseren Torchancen besaß. Insbesondere Torjäger Nils Mayer scheiterte des Öfteren. Es dauerte jedoch bis zur 84. Minute, ehe der Knoten bei Binzen platzte. Eine Traumkombination über Lucas Thiel und Guido Perrone vollendete Mayer zum 1:0. Das Anspiel der Efringer-Kirchener fing Patrice Glaser ab, er schickte Mayer auf die Reise - 2:0. Glaser setzte mit dem 3:0 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. "Efringen-Kirchen war sicher keine drei Tore schlechter, aber an unserem Sieg gibt es nichts auszusetzen", so Binzens Trainer Karl-Frieder Sütterlin. Tore: 0:1, 0:2 beide Mayer (84., 85.), 0:3 Glaser (90.+2).

Verdient lagen die Wittlinger zur Pause mit 2:0 in Front. Schliengen gelang nicht viel, und der Gast schockte die Hausherren mit einem Doppelschlag (28., 32.). Dass der Aufsteiger aber kein Kanonenfutter darstellt, wurde in der zweiten Halbzeit deutlich. Die Sportfreunde setzten den Landesliga-Absteiger immer stärker unter Druck. Lucca Sielaff und der eingewechselte Tom Wihler sorgten für den 2:2-Ausgleich. In der 76. Minute bewahrte FCW-Schlussmann Marco Hermann mit einer Monsterparade gegen Sielaff seine Elf vor einem Rückstand. Am Ende jubelten dann doch die Gäste: Richard Geyland traf mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 3:2 (83.), in der Nachspielzeit besiegelte Timo Glattackers 4:2 den Auswärtssieg. "Wir hatten nach der Pause eine schlechte Phase zu überstehen, haben aber nach dem 2:2-Ausgleich nochmals eine tolle Moral bewiesen", sagte FCW-Trainer Angelo Cascio. "Trotz der Niederlage steckt Leben in der Mannschaft. Die Einstellung stimmte. Ein Remis wäre fair gewesen", befand Schliengens Coach Alexander Schöpflin. Tore: 0:1 Geyland (28.), 0:2 Moritz Keller (32.), 1:2 Sielaff (62.), 2:2 Wihler (73.), 2:3 Geyland (83.), 2:4 Glattacker (90.+4).

Die Schönauer punkten weiterhin fleißig auf fremden Plätzen, hielten mit dem verdienten 1:1-Unentschieden die weiterhin stark abstiegsbedrohten Jestetter mit fünf Punkten Vorsprung auf Distanz. In sieben Duellen gegen hinter ihnen liegenden Mannschaften ergatterten die Schönauer nun bereits 14 Zähler. Auf bescheidenem Niveau blieb die ersten Halbzeit mit wenigen Torraumszenen. Erst nach der Pause wurde die Partie offensiver geführt. Nach der SVJ-Führung (71.) wurde der Schlussspurt der Wiesentäler acht Minuten vor dem Abpfiff durch Yasin Demirci belohnt. Sein Schuss aus knapp 20 Metern wurde noch leicht abgefälscht. "Unser Dreifachwechsel nach der Pause hat unserem Spiel gut getan. In der Summe ist der Punkt sicherlich hochverdient", so der Schönauer Trainer Christian Lais. Tore: 1:0 Bujupi (71.), 1:1 Y. Demirci (82.).

Der SV Herten hat es dem souveränen Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga schwer gemacht. Mehr als ein knappes 1:2 war für die personell gebeutelten Gastgeber aber nicht drin. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: SV Herten ärgert Favorit FC Tiengen und verliert erst kurz vor Schluss (BZ-Plus) Tore: 0:1 Isele (11.), 1:1 Grether (35.), 1:2 Maul (89.). Gelb-Rot: Bächle (90.+2/Tiengen).