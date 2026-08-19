SV Herongen: „Walking Football ist keine Männersache“

Die Regeln im Walking Football sind bewusst auf ältere Menschen zugeschnitten. Gerannt werden darf nicht – mindestens ein Fuß muss stets Bodenkontakt haben. Körperbetonte Zweikämpfe und Grätschen sind untersagt, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. So können Fußballbegeisterte auch im höheren Alter ihrer Lieblingssportart nachgehen. Gleichzeitig stehen gesundheitliche Aspekte wie Muskelaufbau, Gewichtsreduktion, Blutdrucksenkung sowie die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems und des Immunsystems im Vordergrund. Selbst für ehemalige Fußballer mit einer Knieprothese ist Walking Football in vielen Fällen problemlos möglich.

Im vergangenen Winter entstand dann eine neue Idee. „Wir wollten etwas verändern. Im Fernsehen und in der Zeitung sind wir auf Walking Football aufmerksam geworden“, sagt Rainer Cox. Das Interesse war schnell geweckt – der Gründung einer neuen Walking-Football-Abteilung beim SV Herongen stand nichts im Wege. An der ersten Trainingseinheit mit einem zertifizierten Übungsleiter nahmen zunächst acht ehemalige Fußballer teil. Richtig Fahrt nahm das Projekt nach einem Workshop des Fußball-Verbandes Niederrhein im März auf. „Der Fußballverband fördert diese Sportart gezielt für ältere Menschen. Inzwischen gibt es bereits über 100 Walking-Football-Abteilungen, vor allem in den größeren Städten. Am Niederrhein besteht allerdings noch etwas Nachholbedarf“, so Cox.

Beim SV Herongen ist zwar gelegentlich noch eine Ü 40-Mannschaft im Einsatz, doch der Klub hat den Spielbetrieb der Altherren bereits vor sechs Jahren eingestellt. Die Gemeinschaft von der Louisenburg ging nicht ganz auseinander. Jeden Mittwoch trafen sich die ehemaligen Kicker im Vereinsheim. Bowling, Fußballgolf oder Rudelgucken sorgten dafür, dass der Kontakt erhalten blieb.

Auch wenn die neue Spielform für viele Ex-Fußballer zunächst etwas gewöhnungsbedürftig ist, wächst der Zulauf stetig. „Es kommen immer wieder neue Interessenten dazu – teilweise Spieler, die seit vielen Jahren gegen keinen Ball mehr getreten haben. Natürlich sind auch Frauen jederzeit herzlich willkommen. Walking Football ist keine reine Männersache“, betont Rainer Cox.

Die Heronger Walking-Footballer treffen sich jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr auf der Sportanlage. Regelmäßig stehen zwischen acht und zwölf Spielerinnen und Spieler auf dem Platz. Das Training wird von einem zertifizierten Übungsleiter geleitet. „Wir machen keine Sommerpause und trainieren das ganze Jahr über. Außerdem möchten wir weitere Übungsleiter aus den eigenen Reihen ausbilden“, so Cox.

Der SV Herongen ist im Stadtgebiet Straelen der erste Verein mit einer Walking-Football-Abteilung. Neben der sportlichen Betätigung spielt vor allem der soziale Aspekt eine wichtige Rolle. Gemeinsam Sport treiben, Teil einer Mannschaft sein und neue Kontakte knüpfen – all das trägt dazu bei, körperlich und geistig fit zu bleiben.

Für die Zukunft sind bereits Freundschaftsspiele gegen andere Walking-Football-Teams geplant, unter anderem gegen den GSV Geldern und Viktoria Winnekendonk. Cox und Co. möchten die noch junge Sportart weiter bekannt machen und mögliche Berührungsängste abbauen. Wer mitmachen möchte, ist auf dem Sportplatz an der Louisenburg herzlich willkommen.