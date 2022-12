SV Herongen: Die Dauerschleife Abstiegskampf Kreisliga A Kleve-Geldern: Beim SV Herongen ist erneut das große Zittern angesagt.

Schon vor der neuen Saison in der Kreisliga A Kleve/Geldern hatte Spielertrainer Sebastian Tissen für den SV Herongen das bescheidene Saisonziel Klassenerhalt genannt. Er wusste frühzeitig, dass für seine Mannschaft erneut das große Zittern angesagt ist. Denn schon die Vorbereitung lief überhaupt nicht so, wie Tissen es sich gewünscht hatte.

Und so ist es für ihn auch nicht verwunderlich, dass sein Team wie schon in der Vorsaison mitten im Kampf um den Klassenerhalt steckt. Aktuell belegen die Heronger mit Rang 15 einen Abstiegsplatz. In den bisher gespielten 19 Partien kommt die Mannschaft mit fünf Siegen, zwei Unentschieden und zwölf Niederlagen auf insgesamt 17 Punkte. „Das ist natürlich weniger, als wir uns erhofft haben“, gibt Tissen offen und ehrlich zu.

Über weite Phasen der Hinserie habe es der gesamten Mannschaft an Willen und Einstellung gefehlt. Auch seien einige Partien aufgrund konditioneller Schwächen in der Endphase noch verloren gegangen. „Da hat sich erneut unsere schlechte Vorbereitung negativ bemerkbar gemacht“, sagt Tissen. Inzwischen haben die Heronger Kicker allerdings den Ernst der Lage erkannt. Nach der 1:5-Heimniederlage gegen den SV Grieth am 17. Spieltag wurde an der Louisenburg Klartext geredet. „Es hat eine sehr deutliche Aussprache zwischen Trainerteam und Mannschaft gegeben“, so Tissen.