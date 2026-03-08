Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
SV Hermannstein verliert trotz fast einstündiger Überzahl
Teaser KLB WETZLAR: +++ In der Fußball-B-Liga Wetzlar siegt die SG Nauborn/Laufdorf trotz langer Unterzahl mit 3:2 beim Kellerkind. Die Waldgirmeser Dritte trumpft im Spitzenspiel gegen Spartak auf +++
Wetzlar. Der SV Hermannstein ist in der Fußball-B-Liga Wetzlar der große Verlierer des 20. Spieltags. Nach einer 2:3-Niederlage gegen die SG Nauborn/Laufdorf, die ab der 32. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl auskommen musste, rutscht die Mannschaft auf den Relegationsplatz in der Abstiegszone. Wichtige Erfolge im Kampf um den Klassenerhalt schafften dagegen die Reserven des VfB Aßlar (3:0 gegen Oberbiel II) und Ehringshausen/Dillheim (1:0 bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen). Arjanit Buja schnürte beim 5:2 der SG Naunheim/Niedergirmes II gegen den TSV Altenkirchen einen Viererpack.