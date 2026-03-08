SV Hermannstein verliert trotz fast einstündiger Überzahl

An Mika Messerschmidt war für Wassim Youssef (r.) und seine Altenkirchener kein Vorbeikommen: Der Ehringshäuser Schlussmann avancierte mit einem gehaltenen Strafstoß in der Nachspielzeit zum Matchwinner beim 1:0-Erfolg. © Isabel Althof

Wetzlar. Der SV Hermannstein ist in der Fußball-B-Liga Wetzlar der große Verlierer des 20. Spieltags. Nach einer 2:3-Niederlage gegen die SG Nauborn/Laufdorf, die ab der 32. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl auskommen musste, rutscht die Mannschaft auf den Relegationsplatz in der Abstiegszone. Wichtige Erfolge im Kampf um den Klassenerhalt schafften dagegen die Reserven des VfB Aßlar (3:0 gegen Oberbiel II) und Ehringshausen/Dillheim (1:0 bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen). Arjanit Buja schnürte beim 5:2 der SG Naunheim/Niedergirmes II gegen den TSV Altenkirchen einen Viererpack.