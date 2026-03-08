 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

SV Hermannstein verliert trotz fast einstündiger Überzahl

Teaser KLB WETZLAR: +++ In der Fußball-B-Liga Wetzlar siegt die SG Nauborn/Laufdorf trotz langer Unterzahl mit 3:2 beim Kellerkind. Die Waldgirmeser Dritte trumpft im Spitzenspiel gegen Spartak auf +++

An Mika Messerschmidt war für Wassim Youssef (r.) und seine Altenkirchener kein Vorbeikommen: Der Ehringshäuser Schlussmann avancierte mit einem gehaltenen Strafstoß in der Nachspielzeit zum Matchwinner beim 1:0-Erfolg. © Isabel Althof
Wetzlar. Der SV Hermannstein ist in der Fußball-B-Liga Wetzlar der große Verlierer des 20. Spieltags. Nach einer 2:3-Niederlage gegen die SG Nauborn/Laufdorf, die ab der 32. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl auskommen musste, rutscht die Mannschaft auf den Relegationsplatz in der Abstiegszone. Wichtige Erfolge im Kampf um den Klassenerhalt schafften dagegen die Reserven des VfB Aßlar (3:0 gegen Oberbiel II) und Ehringshausen/Dillheim (1:0 bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen). Arjanit Buja schnürte beim 5:2 der SG Naunheim/Niedergirmes II gegen den TSV Altenkirchen einen Viererpack.

