SV Herborn geht in die Relegation

Dillenburg. Alle Entscheidungen in der Fußball-A-Liga Dillenburg sind gefallen. Der SV Herborn hat sich durch einen 2:0-Heimsieg gegen Fellerdilln den zweiten Tabellenplatz gesichert und hofft in der Relegation darauf, dem Meister SSC Burg II in die Kreisoberliga zu folgen. Der ebnete mit seinem 3:1-Erfolg gegen Roth/Simmersbach den Weg des SVH, der zudem von der 1:4-Niederlage der SG Eschenburg II gegen den TuS Driedorf profitierte. In Spiel eins nach dem verkündeten Rückzug aus der A-Liga zum Saisonende und dem damit feststehenden Abstieg in die B-Liga verlor der SSV Donsbach gegen den TSV Ballersbach 0:6. Außerdem trennten sich Sinn/Hörbach und Eibach 2:2. Eisemroth setzte sich in Merkenbach 2:1 durch. Der SV Oberscheld, der durch Donsbachs Rückzug in der Relegation um den Klassenerhalt mit dem B-Liga-Zweiten ran darf, verlor daheim gegen Aartal 0:2.