SV Herbern: 42-jähriger Ex-Profi soll seine Erfahrung einbringen Landesligist SV Herbern hat einen etwas ungewöhnlichen Neuzugang bekanntgegeben.

Mit 42 Jahren sind viele Akteure schon längst bei den Alte Herren unterwegs. Aber nicht so Marcus Fischer, der eine über 20-jährige Laufbahn im gehobenen westfälischen Amateurfußball mit über 100 Regionalliga- und über 200 Oberliga-Spielen hinter sich hat. Sogar zwei Bundesligapartien für den VfL Bochum stehen in seiner Vita. Zur Rückrunde wird der Routinier den abstiegsgefährdeten SV Herbern unterstützen.

In der Pressemitteilung heißt es: "Der inzwischen 42-jährige Fischer hat im Fußball einiges gesehen und erlebt. Zwölf Jahre lang war er Profi (u. a. VfL Bochum, SC Preußen Münster und Sportfreunde Lotte) und sein Markenzeichen war immer das Tore schießen. Jetzt soll er mit seiner Erfahrung mithelfen, den SV Herbern die nötige Stabilität und Durchschlagskraft für den Klassenerhalt zu geben. Marcus Fischer ist natürlich kein klassischer Spieler, sondern wird im engen Austausch mit dem Trainerteam ein Sprachrohr auf dem Platz werden. Wir haben es in der Vergangenheit schon oft erlebt, wie wichtig solche „alten“ Spielertypen fürs Team sind. Mit „Fischi“ haben wir einen weiteren Führungsspieler für die Offensive und sind überzeugt, dass er in Kombination mit den jungen wilden unser Spiel beleben wird."

Fischer musste sich in seiner Karriere acht Knie-Operationen unterziehen und hatte deswegen bereits vor zehn Jahren die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Das erste Comeback folgte ab 2015 beim damaligen Bezirksligisten TSG Dülmen. Dort war er als Spieler, Co-Trainer und zuletzt als Chefcoach tätig, bevor er sein Amt im Sommer 2020 niederlegte. Nun folgt also das nächste Comeback.