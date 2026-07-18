SV Herbede zieht souverän ins Finale ein

Ruhrtal kam stets einen Schritt zu spät. – Foto: Thorsten Wiethege (Archivfoto)

Der SV Herbede hat das Halbfinale des Stadtwerke-Industriecups deutlich für sich entschieden. Der Bezirksligist setzte sich am Freitagabend mit 5:1 gegen die DJK TuS Ruhrtal Witten durch und steht damit im Endspiel des Vorbereitungsturniers.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 2. Minute durch Christian Buth in Führung. Ruhrtal fand kaum Zugriff auf die Partie, während Herbede das Spiel kontrollierte. Noch vor der Pause erhöhte Abbas Atif Abbelkhalek Mohamed Eid in der 37. Minute auf 2:0, ehe Robin Kost nur vier Minuten später den 3:0-Halbzeitstand herstellte.