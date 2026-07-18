SV Herbede zieht souverän ins Finale ein

Der SV Herbede hat das Halbfinale des Stadtwerke-Industriecups deutlich für sich entschieden. Der Bezirksligist setzte sich am Freitagabend mit 5:1 gegen die DJK TuS Ruhrtal Witten durch und steht damit im Endspiel des Vorbereitungsturniers.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 2. Minute durch Christian Buth in Führung. Ruhrtal fand kaum Zugriff auf die Partie, während Herbede das Spiel kontrollierte. Noch vor der Pause erhöhte Abbas Atif Abbelkhalek Mohamed Eid in der 37. Minute auf 2:0, ehe Robin Kost nur vier Minuten später den 3:0-Halbzeitstand herstellte.
Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Abbas Atif Abbelkhalek Mohamed Eid mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Vorentscheidung. Das 4:0 in der 46. Minute ließ kaum noch Zweifel am Finaleinzug des Gastgebers aufkommen.
Ruhrtal gelang in der 73. Minute durch Emin-Talha Üstündag immerhin der Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte jedoch Michael Kraus, der in der 87. Minute per Foulelfmeter zum 5:1-Endstand traf.
Für den SV Herbede geht es damit ins Finale des Stadtwerke-Industriecups. Die DJK TuS Ruhrtal verpasst dagegen den Einzug ins Endspiel deutlich und konnte an die ohnehin durchwachsene Gruppenphase (wir berichteten) nicht anknüpfen.