SV Herbede empfängt TuS Hattingen

Am Sonntag um 15:00 Uhr steht in der Bezirksliga Staffel 10 das Duell zwischen SV Herbede und TuS Hattingen an. Beide Mannschaften wollen nach Niederlagen am vergangenen Spieltag wieder in die Erfolgsspur finden.
Der SV Herbede musste zuletzt eine 0:4-Auswärtsniederlage beim FC Castrop-Rauxel hinnehmen. Auch der TuS Hattingen blieb ohne Punkte und verlor zuhause mit 1:4 gegen den SV Bommern.
Das Hinspiel entschieden die Herbeder klar für sich. Damals setzte sich das Team mit 4:1 durch und dürfte daher mit Selbstvertrauen in das Rückspiel gehen.
In der Tabelle liegt Herbede mit 31 Punkten auf Platz vier und gehört damit weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Die Saisonbilanz kann sich sehen lassen: neun Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Besonders die jüngste Form stimmt, denn aus den letzten fünf Spielen holte das Team zwölf Punkte.
Der TuS Hattingen rangiert aktuell auf Platz neun der Tabelle. Nach 19 Spielen stehen sechs Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen zu Buche. Vor allem im Angriff gibt es noch Luft nach oben – 30 erzielte Tore sind im Ligavergleich nämlich eher ein durchschnittlicher Wert.
Damit wartet auf Hattingen eine schwierige Aufgabe, denn SV Herbede gilt als unangenehmer Gegner, der vor allem zuhause schwer zu schlagen ist. Am Sonntag sind wir schlauer…
Mein Expertentipp: 4:1