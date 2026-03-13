SV Herbede empfängt TuS Hattingen von Isaija Zecevic · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser

Kann TuS Hattingen die Überraschung schaffen und auswärts Herbede schlagen? – Foto: Harald Szczygiol

Am Sonntag um 15:00 Uhr steht in der Bezirksliga Staffel 10 das Duell zwischen SV Herbede und TuS Hattingen an. Beide Mannschaften wollen nach Niederlagen am vergangenen Spieltag wieder in die Erfolgsspur finden. Der SV Herbede musste zuletzt eine 0:4-Auswärtsniederlage beim FC Castrop-Rauxel hinnehmen. Auch der TuS Hattingen blieb ohne Punkte und verlor zuhause mit 1:4 gegen den SV Bommern.

Das Hinspiel entschieden die Herbeder klar für sich. Damals setzte sich das Team mit 4:1 durch und dürfte daher mit Selbstvertrauen in das Rückspiel gehen. In der Tabelle liegt Herbede mit 31 Punkten auf Platz vier und gehört damit weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Die Saisonbilanz kann sich sehen lassen: neun Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Besonders die jüngste Form stimmt, denn aus den letzten fünf Spielen holte das Team zwölf Punkte.