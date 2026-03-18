SV Henstedt-Hulzburg verpflichtet Dennis Milinov

Mit Dennis Milinov sichert sich der SV Henstedt-Hulzburg zur Rückserie die Dienste eines spielstarken Neuzugangs. Der ehemalige Jugend-Bundesliga-Spieler konnte bereits erste Akzente setzen und soll künftig eine tragende Rolle übernehmen.

Der SV Henstedt-Hulzburg kann zur Rückserie einen weiteren Neuzugang vermelden: Mit Dennis Milinov schließt sich ein ehemaliger Jugend-Bundesliga-Spieler dem Team an. Der Offensivakteur bringt nicht nur ein ausgeprägtes Spielverständnis mit, sondern überzeugt insbesondere durch seine technische Qualität und seine Präsenz auf dem Platz.

Seine ersten Einsätze im Trikot des SV Henstedt-Hulzburg hinterließen bereits Eindruck. Sowohl beim Blomberg-Cup in Hartenholm als auch in den ersten Spielen der Rückrunde zeigte Milinov seine Stärken und integrierte sich nahtlos in die Mannschaft.