SV Hemelingen verpflichtet Mittelstürmer aus Gießen

– Foto: Sascha Köppen, René

Die SV Hemelingen hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Boris Kehayov verstärkt künftig ein 20 Jahre alter Mittelstürmer die Offensive des Bremen-Ligisten. Der Bulgare wechselt vom FC Gießen nach Hemelingen und soll dem Angriff mit seiner Physis und Kopfballstärke zusätzliche Optionen verleihen.

Mit einer Körpergröße von 1,98 Metern bringt Kehayov genau das Profil mit, nach dem die Verantwortlichen gesucht haben. Der Angreifer wurde im Nachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildet und sammelte dort Einsätze in der U17-Bundesliga. Anschließend spielte er für die U19 des FC Carl Zeiss Jena in der A-Junioren-Bundesliga, bevor er zuletzt beim FC Gießen unter Vertrag stand.

Auch international sammelte Kehayov bereits Erfahrungen. Für die bulgarische U17-Nationalmannschaft absolvierte der Stürmer sechs Länderspiele und erzielte dabei zwei Tore.