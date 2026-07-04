SV Hemelingen verpflichtet Mittelstürmer aus Gießen

Die SV Hemelingen hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Boris Kehayov verstärkt künftig ein 20 Jahre alter Mittelstürmer die Offensive des Bremen-Ligisten. Der Bulgare wechselt vom FC Gießen nach Hemelingen und soll dem Angriff mit seiner Physis und Kopfballstärke zusätzliche Optionen verleihen.
Mit einer Körpergröße von 1,98 Metern bringt Kehayov genau das Profil mit, nach dem die Verantwortlichen gesucht haben. Der Angreifer wurde im Nachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildet und sammelte dort Einsätze in der U17-Bundesliga. Anschließend spielte er für die U19 des FC Carl Zeiss Jena in der A-Junioren-Bundesliga, bevor er zuletzt beim FC Gießen unter Vertrag stand.
Auch international sammelte Kehayov bereits Erfahrungen. Für die bulgarische U17-Nationalmannschaft absolvierte der Stürmer sechs Länderspiele und erzielte dabei zwei Tore.
Groß gewachsen, international erfahren
Mit der Verpflichtung setzt die SV Hemelingen ihren eingeschlagenen Weg fort, junge und entwicklungsfähige Spieler mit Potenzial nach Bremen zu holen. Die Verantwortlichen trauen Kehayov zu, sich schnell an das Niveau der Bremen-Liga anzupassen und der Offensive neue Impulse zu geben.
Zugleich verweist der Verein auf die Entwicklung früherer Angreifer, die sich in Hemelingen für höhere Aufgaben empfehlen konnten. In diese Fußstapfen soll nun auch Boris Kehayov treten.