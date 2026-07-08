SV Hemelingen verpflichtet Karim Bockau

– Foto: Timo Babic

Der SV Hemelingen hat mit Karim Bockau den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Offensivspieler hinterließ bereits in den ersten Trainingseinheiten einen positiven Eindruck und empfahl sich auch in seinem ersten Testspieleinsatz. Beim Spiel gegen den Heeslinger SC trug sich Bockau direkt in die Torschützenliste ein.

Seine größte Stärke sieht der Verein auf der linken Außenbahn. Darüber hinaus kann der Neuzugang mehrere Positionen bekleiden und soll mit seiner Flexibilität zusätzliche Möglichkeiten im Offensivspiel eröffnen. Besonders seine Spielintelligenz, sein gutes Antizipationsvermögen und sein hohes Laufpensum machen ihn zu einem wertvollen Baustein für die Mannschaft.

Bockau bringt zudem reichlich Erfahrung aus der Oberliga Niedersachsen mit. Für den VfL Oldenburg absolvierte er insgesamt 74 Pflichtspiele und zählte dort über mehrere Jahre zu den Leistungsträgern.

Mit seiner Erfahrung und seinen fußballerischen Qualitäten soll der Neuzugang die Mannschaft des SV Hemelingen sofort verstärken. Die Verantwortlichen trauen dem Flügelspieler zu, sowohl offensiv als auch defensiv wichtige Impulse zu setzen und dem Team in der kommenden Saison zusätzliche Qualität zu verleihen.