SV Hemelingen empfängt Leher TS am Mittwochabend

– Foto: Marcel Eichholz

Nach dem deutlichen 4:0-Auswärtssieg beim Brinkumer SV geht die SV Hemelingen als Favorit ins Heimspiel gegen Leher TS, das zuletzt trotz Chancenplus knapp gegen Eiche Horn verlor.

Die SV Hemelingen reist nach dem ungefährdeten 4:0-Erfolg beim Brinkumer SV mit breiter Brust in die Partie gegen Leher TS. Die Gastgeber wiederum mussten sich zuletzt trotz überlegenem Chancenplus knapp mit 0:1 gegen TV Eiche Horn geschlagen geben und wollen nun die fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor beheben. Hemelingen zeigte gegen Brinkum bereits nach 43 Minuten mit einer 4:0-Führung seine Effizienz und dürfte auch bei LTS auf einen schnellen Start pochen. Für Leher TS geht es darum, die Chancenverwertung zu verbessern, um im zweiten Saisonspiel die ersten Punkte einzufahren.