SV Helpenstein sichert sich den Klassenerhalt

Am 09.06.2025 spielte der SV Helpenstein gegen Kurdistan Düren , klar war ein Punkt muss mindestens her um die Klasse zu halten , das durchaus entscheidenste und wichtigste Spiel der Helpensteiner in der Saison!

Nach einer durchaus durchwachsenen Saison für die Wildenrather schafft es der SV Helpenstein den Klassenerhalt am vorletztem Spieltag klar zu machen. Mit aktuell 6 Siegen , 13 Remis und 10 Niederlagen steht der SV Helpenstein auf dem 12. Platz und bleibt außerhalb der Abstiegszone. Momentan hat man einen 4 Punkte Abstand zum direkten Abstiegsplatz , da aber nur noch 1 Spiel gespielt wird , rettet sich der SV Helpenstein heute in letzter Sekunde gegen Kurdistan Düren mit einem 3:3 , Maurice Braun schießt Helpenstein in Minute 90+6 zum Klassenerhalt. Nebenbei ist der Aufstiegstraum für Düren heute in Wildenrath geplatzt , SF Düren heute mit 4:1 gegen Glesch gewann.

Für den SV Helpenstein ist es somit das 4.Jahr in Folge Landesliga. Bis jetzt schnitt der SV Helpenstein gut ab in den letzten Saisons , diese Saison ist es das reine Desaster , aber es wendete sich mehr als Spät noch zum guten.