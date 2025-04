SV Helpenstein muss sich mit Remis begnügen

Es war nicht unbedingt ein fußballerischer Leckerbissen, den beide Mannschaften den knapp 200 Zuschauern am Sonntag boten, aber temporeich und spannend war es trotzdem. Von Anfang an suchten die Teams die Offensive, wurden dabei aber von meist gut organisierten Abwehrreihen immer wieder gestoppt. So in der 6. Minute SVH-Mittelstürmer Julian Hahn, dessen Schussversuch von der Strafraumgrenze geblockt wurde.

Mit viel Tempo und Seitenverlagerungen brachte man Helpenstein immer mehr in Verlegenheit. Und in der 25. Minute war Düren auch erfolgreich. Ein Zuspiel aus dem Mittelfeld erreichte Jason Harding, der anschließend gekonnt für Ayman Cassa auflegte, der dann auch mit seinem linken Fuß unerreichbar für Torwart Kohlen das Dürener 1:0 erzielte. Danach leistete sich die Helpensteiner in der Abwehr weitere Schnitzer, die aber zu ihrem Glück nicht mit einem weiteren Gegentor bestraft wurden. Auch weil Torwart Kohlen einmal bravourös einen präzisen Flachschuss zur Ecke klären konnte.

Auf der Gegenseite versuchte es Dürens Kapitän Imad Al-Habaui mal aus der Distanz, traf aber nur die Oberkante der Latte des SVH-Tores, das diesmal von Alexander Kohlen gehütet wurde, weil Stammkeeper Eric Wille aus beruflichen Gründen fehlte. In der 15. Minute kam Helpensteins Nico Frank im Fünfmeterraum zum Kopfball, brachte diesen nach der Linksflanke von Talha Acikgöz aber nicht am aufmerksamen Gästetorwart Jonas Rifisch vorbei. Die junge Dürener Truppe, deren Großteil am Samstag schon im Spiel der „Ersten“ in der Regionalliga gegen den souveränen Tabellenführer MSV Duisburg (0:6) im Einsatz war, hielt aber gut dagegen.

Mühe hatte Kohlen dann in der 37. Minute, als er noch so gerade einen Flachschuss von Jason Harding um den Pfosten drehen konnte. Machtlos wäre er aber wohl in der 45. Minute gewesen, als Dürenes auffälliger Mittelfeldrenner Abderrahman Ben Haddou mit seinem strammen Schuss nur den Außenpfosten traf. Dafür jubelte auf der anderen Seite plötzlich Helpenstein, als Julian Hahn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Schuss von der Strafraumgrenze Erfolg hatte, und zum 1:1 traf.

Auch nach Wiederanpfiff hielt Düren das Tempo hoch und das trotz der Doppelbelastung mit dem Einsatz am Samstag in der Regionalliga. Auch der zur Halbzeit eingewechselte Abwehrchef Yuri Backhaus klärte in der zweiten Halbzeit alles souverän, was Helpenstein offensiv in Angriff nahm.

Helpenstein mit dem Mut der Verzweiflung

Und Düren setzte weiter offensiv mit Erfolg Akzente. Der eingewechselte Koray Karabulut wurde im Strafraum angespielt, und schlenzte den Ball dann unerreichbar für SVH-Torwart Kohlen zum Dürener 2:1 flach ins Eck.

Jetzt warf Helpenstein natürlich alles nach vorne, schlug die Bälle hoch in den gegnerischen Strafraum, und hatte erneut in der Nachspielzeit damit auch Erfolg. Der eingewechselte Max Wessel brachte in Höhe des gegnerischen Strafraums einen weiten Einwurf vor das Tor, erreichte damit den ebenfalls eingewechselten Lukas Appel, der den Ball anschließend mit dem Hinterkopf zum 2:2-Endstand ins gegnerische Tor bugsierte (90.+5).

Helpenstein hält sich als Elfter mit 24 Punkten knapp vor der Abstiegszone wacker, für den SC Erkelenz wird hingegen ein Klassenverbleib immer unwahrscheinlicher. Wie schon beim 2:5 im Hinspiel bei den Sportfreunden Düren bei den Sportfreunden, hatte der SC 09 auch auf dem eigenen Platz an der Westpromenade gegen selbigen Gegner keine Siegchance, unterlag diesmal 0:4 (0:1). Vor allem Dürens Torjäger Marc Wollersheim bekam man nicht in den Griff, der diesmal einen Dreierpack beisteuerte. Mit zehn Punkten hat Erkelenz zwölf Punkte Rückstand auf die sicheren Tabellenplätze.