SV Helpenstein: "Finanziell gehören wir nicht in die Landesliga" Der SV Helpenstein tritt nächste Saison erneut in der Landesliga an. Doch verliert er vor der fünften Landesliga-Spielzeit etliche Stammspieler. Jetzt muss der Verein die Lücken schließen. Diese Personalveränderungen sind bereits bekannt. von RP / Herbert Grass · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Helpenstein muss einige Veränderungen im Kader hinnehmen – Foto: Engelbert Fell

Der SV Helpenstein hat die jüngst beendete Landesliga-Saison mit 26 Punkten als Tabellenzwölfter abgeschlossen, und damit die Klasse erneut gehalten. Der Drei Dörfer-Klub (SV Arsbeck, Blau-Weiß Dalheim, SV Wildenrath) geht damit im August in seine bereits fünfte Spielzeit in dieser Liga.

Nach Tabellenplatz fünf in der Saison 2023/24 und Platz elf im Vorjahr mehren sich die Anzeichen, dass die Landesliga für den Klub schon eine große Herausforderung ist. „Finanziell gehören wir nicht in die Landesliga“, findet auch der zweite Vorsitzende Nino Musebrink. „Und trotzdem ist es uns seit dem Aufstieg 2022 gelungen, in dieser Liga zu überleben. Und möglichst früh den Klassenerhalt auch im nächsten Jahr zu schaffen, ist erneut unser Ziel“, sagt er. Helpenstein muss einige Abgänge verkraften Auf die Frage, mit welchem Personal dies denn gelingen soll, antwortet Musebrink: „Auch im letzten Jahr haben wir die Abgänge von Florian Storms zu TuRa Brüggen und Nils Jankowski zu Germania Hilfarth verkraftet. Und auch der Winterwechsel von Hendrik Höfels zum FC Wegberg-Beeck, und der Umzug von Robin Jackels nach Berlin haben uns nicht umgeworfen.“ Die Kontakte und Netzwerke des Vereins hätten schließlich mit dazu beigetragen, junge Leute zu verpflichten, die dann auch beim Verein geblieben seien.

Als Paradebeispiel mag da auch die Verpflichtung von Torwart Noah Patza gelten, der von der U19 des FC Wegberg-Beeck losgeeist werden konnte. Er soll nicht nur kurzfristig Stammkeeper Eric Wille ersetzen, der als Bundespolizist in den süddeutschen Raum versetzt worden ist. Aber nicht nur ihn gilt es zu ersetzen. Das Stamm-Trio Dominic Sinanoglu, Aaron Allwicher und Maurice Braun folgt seinem früheren Trainer André Lehnen zum SV Brachelen. Beim dortigen A-Ligisten übernimmt der in Körrenzig (Linnich) wohnende Lehnen nämlich mit dem 1. Juli den Cheftrainerposten. Weitere Abgänge beim SVH sind auch Erdem und Talha Acikgöz, die sich beide Ligakonkurrent Germania Teveren anschließen wollen. Und mit dem erst im Vorjahr von Viktoria Dovern an den „Helpenstein“ gewechselten Colin Ryßen verliert man einen weiteren Stammspieler, Ryßen wechselt zur Germania nach Hilfarth. Auch erst im Vorjahr vom SC 09 Erkelenz verpflichtet zieht es Abwehrspieler Ralf Godlewski wieder nach Erkelenz. Aber nicht zu den 09ern, sondern zu Stadtrivale und Neu-Bezirksligist Dynamo Erkelenz. „Natürlich ist es schwierig, diese Abgänge adäquat zu ersetzen. Aber noch mal: Unsere Kontakte und Netzwerke werden uns helfen, auch im nächsten Jahr eine schlagkräftige Landesliga-Truppe auf die Beine zu stellen“, ist sich der zweite Vorsitzende Nino Musebrink sicher. „Der gesamte Vorstand, vor allem aber das Trainer-Duo Dominik Hahn und Utku Arslan sind da sehr aktiv, und die beiden werden auch in der neuen Saison das sportliche Sagen bei uns haben“, so Musebrink weiter.