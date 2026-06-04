SV Hellern wahrt Relegationschance mit klarem Heimsieg 4:1 gegen den SC Lüstringen – Entscheidung fällt am letzten Spieltag von Michael Eggert · Heute, 08:13 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

Der SV Hellern hat in der Kreisliga Osnabrück seine Chance auf die Teilnahme an den Relegationsspielen gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Felix Zimmermann setzte sich am Sonntag mit 4:1 (2:1) gegen den SC Lüstringen durch und bleibt damit vor dem letzten Spieltag im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz. Allerdings ist Hellern weiterhin auf einen Punktverlust des aktuellen Tabellenzweiten Kloster Oesede angewiesen.

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. Bereits in der Anfangsphase brachte Betim Beluli den SC Lüstringen mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kamen Mitte der ersten Halbzeit zum verdienten Ausgleich. Marco Spindler traf nach einer Flanke per wuchtigem Kopfball zum 1:1. Nur drei Minuten später drehte Louis Thüner die Partie mit seinem Treffer zur 2:1-Führung für den SV Hellern. Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich Lüstringen die große Gelegenheit zum Ausgleich. Nach einem Strafstoß bewahrte jedoch Hellerns Torhüter Morten Notthoff seine Mannschaft vor dem Gegentreffer und parierte den Elfmeter. Die Szene erwies sich als ein Wendepunkt der Begegnung.

Nach einer Stunde Spielzeit sorgte der SV Hellern für die Vorentscheidung. Justus Beer verwertete eine Vorlage von Marco Spindler zum 3:1. Rund 15 Minuten später war Beer erneut zur Stelle und stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:1-Endstand her.

Justus Beer traf doppelt für den SV Hellern – Foto: Fupa

„Wir gewinnen das Spiel verdient mit 4:1. Selbst nach dem 1:0-Rückstand sind wir ruhig geblieben und haben auf unsere Qualitäten vertraut. Jetzt haben wir noch ein Spiel gegen einen unangenehmen Gegner vor uns und werden ihn nicht unterschätzen“, sagte Hellerns Trainer Felix Zimmermann nach der Partie.