SV Hellern wahrt Chance auf die Relegation

Der SV Hellern hat seine Chancen auf die Teilnahme am Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gewahrt. In der Kreisliga Osnabrück setzte sich die Mannschaft beim SuS Buer mit 4:1 (1:1) durch. Um den Relegationsplatz noch zu erreichen, ist der SV Hellern jedoch weiterhin auf einen Punktverlust des derzeit zweitplatzierten VFL Kloster Oesede angewiesen.
Die Gäste gingen durch Lasse Bockholt früh in Führung, mussten kurz vor der Halbzeitpause jedoch den Ausgleich hinnehmen. Hannes Meyer erzielte mit seinem ersten Saisontor das 1:1 für den SuS Buer.
Nach dem Seitenwechsel übernahm der SV Hellern zunehmend die Kontrolle über die Partie. Louis Thüner brachte die Gäste kurz nach Wiederanpfiff nach Vorarbeit von Lasse Bockholt erneut in Führung. Thorben Maximillian Walther erhöhte im weiteren Verlauf auf 3:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Wenige Minuten später stellte Goran Hussein mit dem Treffer zum 4:1-Endstand den verdienten Auswärtssieg sicher.
SVH-Trainer Felix Zimmermann zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Bei hochsommerlichen Temperaturen und einem Platz, der unglaublich gut war, gewinnen wir das Spiel verdient mit 4:1. Es hat nicht alles geklappt, aber das ist auch manchmal gar nicht so wichtig. Wichtig sind die drei Punkte.“