SV Hellern wahrt Aufstiegschance mit Auswärtssieg 2:1-Erfolg bei Viktoria Gesmold II verschärft Abstiegssorgen der Gastgeber von Michael Eggert · Heute, 10:36 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Mario Gerken

Der SV Hellern hat in der Kreisliga Osnabrück einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren und bleibt im Rennen um den zweiten Tabellenplatz. Beim 2:1 (1:1) bei Viktoria Gesmold II setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Zimmermann verdient durch, während die Gastgeber nach zuletzt schwachen Ergebnissen weiter in die Abstiegszone abgerutscht sind.

Die Gäste profitierten in der Anfangsphase von einem Eigentor und gingen früh in Führung. Viktoria Gesmold II reagierte jedoch umgehend: Kai Kampmann erzielte mit seinem neunten Saisontreffer den schnellen Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der beide Teams nur wenige klare Chancen herausspielten. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der SV Hellern zielstrebiger. Maximillian Voltz brachte seine Mannschaft nach einer präzisen Vorarbeit von Michel Rensen erneut in Führung. In der verbleibenden Spielzeit zog sich Hellern weit zurück, verteidigte kompakt und ließ dem Gastgeber kaum noch Möglichkeiten zum Ausgleich.

Erzielte den Siegtreffer für den SV Hellern - Maximillian Voltz - – Foto: Fupa

„Wir sind nach der Niederlage letzte Woche schwer ins Spiel gekommen und haben etwa eine halbe Stunde gebraucht, um unsere Vorgaben umzusetzen. Mit dem 1:1 ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich besser rausgekommen, haben das 2:1 gemacht und dann stabil verteidigt“, sagte Hellerns Trainer Felix Zimmermann. „Wir freuen uns über den Sieg und wollen weitermachen.“ Während der SV Hellern damit seine Chancen auf den Relegationsplatz wahrt, spitzt sich die Lage für Viktoria Gesmold II weiter zu. Mit nur zwei Punkten aus den vergangenen fünf Spielen befindet sich das Team im Abstiegskampf. Am kommenden Wochenende steht zudem eine sehr schwere Auswärtsaufgabe beim VfL Kloster Oesede an.