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SV Hellern verpflichtet Linus Voss als ersten Sommerneuzugang
27-Jähriger kommt mit klaren Vorstellungen von Eintracht Osnabrück und will sich in der höheren Spielklasse weiterentwickeln
von Michael Eggert · Heute, 00:35 Uhr · 0 Leser
Neuzugang beim SV Hellern: Linus Voss – Foto: Fupa
Der SV Hellern hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Linus Voss wechselt ein 27 Jahre alter Spieler zum Verein, der zuletzt für Eintracht Osnabrück aktiv war. Zuvor sammelte Voss mehrere Jahre Erfahrung in der Bezirks- und Kreisliga Westfalen beim TuS Recke.
Für den Wechsel nach Hellern waren vor allem die sportlichen Perspektiven ausschlaggebend. „Die höhere Spielklasse war für mich ein wichtiger Grund. Ich glaube, dass ich mein fußballerisches Maximum noch nicht erreicht habe und möchte mich in Hellern noch einmal neu beweisen und weiterentwickeln“, sagt Voss.
Für die kommende Spielzeit hat sich der Neuzugang klare Ziele gesetzt. Gemeinsam mit dem SV Hellern möchte er eine erfolgreiche Saison absolvieren und in der Kreisliga um die Spitzenplätze mitspielen. Dabei will er seinen Beitrag dazu leisten, dass die Mannschaft ihre sportlichen Ziele erreicht und attraktiven Fußball zeigt.
Seine Stärken sieht Voss vor allem in seiner Präsenz auf dem Platz. Er beschreibt sich als Spieler, der Verantwortung übernimmt und mit lautstarken Anweisungen, Zweikampfstärke sowie hoher Laufbereitschaft versucht, der Mannschaft zu helfen.
Besonders freut sich der 27-Jährige auf sein neues Umfeld. „Ich freue mich darauf, neue Leute im Verein kennenzulernen und richtig guten Fußball zu spielen. Der SV Hellern hat in der Region eine große und positive Ausstrahlung“, erklärt Voss.
Mit der Verpflichtung von Linus Voss präsentiert der SV Hellern seinen ersten Sommerneuzugang und setzt die Personalplanungen für die kommende Saison fort. Der Verein erhofft sich von dem erfahrenen Spieler zusätzliche Stabilität und Impulse für die kommende Spielzeit.