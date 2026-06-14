SV Hellern verpflichtet Linus Voss als ersten Sommerneuzugang

Neuzugang beim SV Hellern: Linus Voss – Foto: Fupa

Der SV Hellern hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Linus Voss wechselt ein 27 Jahre alter Spieler zum Verein, der zuletzt für Eintracht Osnabrück aktiv war. Zuvor sammelte Voss mehrere Jahre Erfahrung in der Bezirks- und Kreisliga Westfalen beim TuS Recke.

Für den Wechsel nach Hellern waren vor allem die sportlichen Perspektiven ausschlaggebend. „Die höhere Spielklasse war für mich ein wichtiger Grund. Ich glaube, dass ich mein fußballerisches Maximum noch nicht erreicht habe und möchte mich in Hellern noch einmal neu beweisen und weiterentwickeln“, sagt Voss.

Für die kommende Spielzeit hat sich der Neuzugang klare Ziele gesetzt. Gemeinsam mit dem SV Hellern möchte er eine erfolgreiche Saison absolvieren und in der Kreisliga um die Spitzenplätze mitspielen. Dabei will er seinen Beitrag dazu leisten, dass die Mannschaft ihre sportlichen Ziele erreicht und attraktiven Fußball zeigt.