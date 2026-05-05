SV Hellern verpasst wichtigen Heimsieg im Aufstiegsrennen 1:1 gegen RW Sutthausen dämpft Hoffnungen auf Platz zwei von Michael Eggert · Gestern, 22:57 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

Der SV Hellern hat im Rennen um den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga Osnabrück einen Rückschlag hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen RW Sutthausen kam die Mannschaft nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpasste damit die Chance, sich im Kampf um die Relegationsplätze zur Bezirksliga in eine bessere Ausgangsposition zu bringen.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Beide Teams agierten diszipliniert in der Defensive, ohne jedoch offensiv entscheidende Akzente setzen zu können. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Der Einsatz wurde schließlich belohnt: Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Mathis Lindenborn die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung für RW Sutthausen.

Der SV Hellern tat sich in der Folge schwer, ins Spiel zurückzufinden, und konnte nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor kommen. Erst in der Schlussphase bot sich die entscheidende Gelegenheit zum Ausgleich: Nach einem von Gerrit Ruhöfer verursachten Foulelfmeter trat dieser selbst an und verwandelte sicher zum 1:1-Endstand.

Gerrit Ruhöfer erzielten den späten Ausgleich – Foto: Fupa

"In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen leider nicht genutzt und hätten das 1:0 verdient gehabt. Nach der Pause bringt uns ein Fehlpass in Rückstand, wir haben dann offensiv aufgemacht, wodurch Sutthausen sicherlich das 2:0 hätte machen können. Sie haben es nicht genutzt, wir haben mal wieder Moral gezeigt, an uns geglaubt, alles offensiv rausgehauen und uns am Ende das 1:1 erkämpft," sagte uns Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).