SV Hellern überrascht Bezirksligisten

In einem rassigen und sehr offensiv geführten Testspiel zeigte sich der der Kreisligist SV Hellern in guter Verfassung und siegte etwas überraschend beim Bezirkligisten SV Viktoria Gmhütte mit 4:3 Toren.

"Durch individuelle Fehler haben wir heute das Spiel in erster Linie verloren. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und nach 0:4 noch ein 3:4 gemacht. Es kann aber nicht unser Anspruch für die Bezirksliga sein. Wir geben nächste Woche wieder Gas, um top in die Liga zu starten," lautete das Statement von Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte) nach dem Spiel.

Trainer Felix Zimmermann vom SV Hellern war nach dem Spiel sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und sagte uns: "Nach einer sehr anstrengenden Trainingswoche mit einem Sieg gegen Kobo Tecklenburg zeigen wir heute über 70 Minuten wieder echt guten Fußball und gehen mit 4:0 in Führung gegen SV Viktoria Georgsmarienhütte. Leider verlieren wir in den letzten 20 Minuten den Faden und so geht das Spiel 4:3 aus. Kompliment an meine Jungs! Wenn wir das über 90min durchhalten werden wir viel Spaß haben. Jetzt geht es in die nächste anstrengenden Woche und wir haben Bock auf mehr."