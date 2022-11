SV Hellern übernimmt die Tabellenführung 2:2 - SC Türkgücü verspielt 2:0-Führung - 1. Niederlage für BW Schinkel -

Nach den Punktverlusten des SC Türkgücü und BW Schinkel sicherte sich der SV Hellern mit einem verdienten 4:1-Erfolg gegen TUS Haste die Tabellenführung. BW Schinkel musste gegen SF Schledehausen die erste Saisoniederlage hinnehmen. Innerhalb der letzten fünf Minuten verspielte der SC Türkgücü gegen den SV Wimmer eine bis dahin verdiente 2:0-Führung und musste sich am Ende mit einem 2:2 zufrieden geben. Nicht unverdient gewann der VFR Voxtrup II mit 2:1 gegen den SV Eintracht. Ballsport freute sich über einen 2:1-Erfolg beim SV Kosova auf dem kleinen Ascheplatz. OSC II kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 3:3, nachdem die Cooper-Elf bereits mit 2:0 geführt hatte. RW Sutthausen musste eine unnötige und bittere 2:4-Pleite bei der Spvg Gaste/Hasbergen hinnehmen. TUS Nahne gelang der späte Ausgleich gegen SF Oesede, musste aber postwendend den Gegentreffer zur 1:2-Niederlage hinnehmen. Die Stimmen zu den Spielen:

"Wir kommen sehr gut ins Spiel. Die erste Viertelstunde dominieren wir das Spiel und gehen durch Kevin Klarowitz in Führung. Dann stellen wir uns bei einer Standardsituation dumm an und kassieren ein unnötiges Gegentor durch einen Standard. Kurz vor der Halbzeit erzielen wir dann den 2:1 Siegtreffer durch Lopez und fahren diesen nächsten Sieg auch so nach Hause. Am Ende sicherlich ein verdienter aber knapper 2:1-Erfolg,“ sagte uns Trainer Michael Brand (VFR). Eintracht Coach Jerry Karikari war nach dem Spiel unzufrieden: "Eine unnötige Niederlage. Sehr naiv von uns, nicht Erwachsen genug. Nach dem Gegentor finden wir besser in die Partie und machen den Ausgleich. Danach ein individueller Fehler, den wir mehrmals angesprochen haben. Diese Niederlage nervt mich sehr,“ lautete sein Statement. SC Türkgücü - SV Wimmer 2:2 (2:0) "Wir haben heute 2:2 verloren! Wir müssen das Spiel klar und deutlich mit 4-0/5-0 oder 6:0 gewinnen. Genauso leichtfertig wie wir mit unseren Chancen in der zweiten Halbzeit umgegangen sind, so haben wir die letzten fünf Minuten verteidigt. Der Anschlusstreffer war der erste Schuss auf unser Tor im gesamten Spiel. Den Ausgleichstreffer hat sich Wimmer verdient, da sie nicht aufgegeben haben,“ lautet das Fazit von Coach Ricardo Manzei (SC Türkgücü). SV Kosova - Ballsport Eversburg 1:2 (0:1) "Das Spiel war allgemein schlecht von beiden Mannschaften. Eversburg hat heute mehr Glück als wir gehabt und deswegen gewonnen,“ meinte Coach Lulzim Lakna (SV Kosova). "Abstiegskampf pur, aber faires Spiel mit sehr guten Schiedsrichtern. Auf dem kleinen Schlackeplatz kam wenig Fußballerisches zustande, aber dafür viele intensive Zweikämpfe. Kurz vor der Pause kommen wir durch eine abgesprochen Ecken Variante etwas glücklich aber auch verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit lassen wir einige gute Chancen liegen und verpassen die Vorentscheidung. Kosova kommt dann zum Ende nochmal ran, aber wir verteidigen es diszipliniert und konsequent bis zum Ende. Eine geschlossene Mannschaftsleistung für die unsere Truppe nach den bisher schwierigen Saison ein großes Lob verdient hat. Daran müssen wir weiter anknüpfen,“ sagte uns Ballsport-Coach Jacek Schmidt. SV Hellern - TUS Haste 4:1 (1:0)

Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Der gegnerische Torwart hat einige Bälle noch gut gehalten und gerettet, sonst wäre das Ergebnis sicherlich noch höher ausgefallen,“ lautete der Kommentar von Felix Zimmermann (SV Hellern) zum Spiel. Trainer Carsten Meyer (Haste) meinte nach dem Spiel: „In der ersten Halbzeit haben wir gegen Hellern gut verteidigt, mussten aber leider wieder einen Rückstand hinterher laufen. Offensiv fehlte die Genauigkeit und auch das Glück. In der zweiten Halbzeit hat es Hellern viel besser gespielt und uns fehlte der Zugriff im Mittelfeld. Folgerichtig fällt das 2:0. Dann haben wir durch ein schönes Tor den Anschluss geschafft, leider hat Hellern darauf die passende Antwort gegeben. Verdienter Sieg von Hellern, Glückwunsch." BW Schinkel - SF Schledehausen 0:3 (0:0) "Unsere erste Saisonniederlage war über 90 Minuten gesehen auch verdient, weil Schledehausen nicht nachgelassen und eine enge Zweikampfführung an den Tag gelegt hat. Alles in Allem trotzdem ein sehr enges Spiel mit mehreren guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Beim Torabschluss fehlte uns heute allerdings jede Kaltschnäuzigkeit! Gehen wir 1:0 in Führung, geht das Spiel vermutlich komplett anders aus. So konnten wir nach dem Rückstand aber leider nicht mehr zurückschlagen, und die Niederlage geht in Ordnung,“ meinte Tim Nachtwey (BW Schinkel). SVC Belm/Powe - OSC II 3:3 (1:2) "Wir kommen sehr gut ins Spiel und gehen durch ein Traumtor von Simon Tholen verdient in Führung. Machen danach sehr gut weiter und erhöhen auch verdient auf 2:0. Bis dahin lassen wir nichts zu, haben die volle Kontrolle und bestimmen das komplette Geschehen. Was dann passiert ist für mich unerklärlich. Wir bringen keinen Pass mehr an den Mitspieler, die einfachsten Bälle verspringen und ein Zweikampfverhalten war nicht mehr vorhanden. Belm hat das gespürt und ist immer besser geworden und hat auch verdient vor der Pause den Anschlusstreffer erzielt. Für die zweite Halbzeit haben wir uns wieder viel vorgenommen, aber nichts umsetzen können. Belm war zu Beginn der zweiten Hälfte die aktiviere Mannschaft und hat sich dann bei einer unserer Unachtsamkeiten mit dem Ausgleich belohnt. Erst danach haben wir wieder mehr Zugriff bekommen und konnten das Spiel wieder offen gestalten. Wir haben zum Ende hin dann noch einen Elfmeter überstehen müssen - den Daniel stark pariert hat - um im Gegenzug dann sogar in Führung zu gehen. Leider waren wir dann in der Nachspielzeit nicht clever genug. Statt ein Foul an der Mittellinie zu ziehen lassen wir einen letzten Angriff von Belm zu. Foulen zu nah am 16er und durch den folgenden Freistoß wird es im 16er nochmal wild und Belm drückt den Ball mit der letzten Aktion des Spieles über die Linie. So ärgerlich ein so spätes Gegentor für uns ist, muss man trotzdem sagen, dass die Punkteteilung über 90 Minuten gerecht ist,“ sagte uns Derek Cooper (OSC). Spvg. Gaste/Hasbergen - RW Sutthausen 4:2 (1:2) "Wir kommen nach Rückstand zurück und drehen in der ersten Halbzeit auch verdient das Spiel. In der zweiten Halbzeit kriegen wir kurz nach Anpfiff das 2:2. Leider haben wir danach gar nicht mehr ins Spiel gefunden und auch dann verdient verloren. Sehr enttäuschender Tag. Unter der Woche müssen wir viel aufarbeiten, um am nächsten Wochenende wieder zu punkten. Glückwunsch an Hasbergen,“ kommentierte Dominik Witte (RW Sutthausen) den Spielverlauf.