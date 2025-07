SV Hellern testet beim Bezirksligisten

Die Mannschaft von Trainer Felix Zimmermann überraschte zuletzt mit einer beachtlichen Leistung beim 4:3-Auswärtserfolg gegen SV Viktoria Gmhütte und will seinen guten Lauf in der Vorbereitung fortsetzen.

Der SV Hellern setzt seine Serie der Testspiele fort und tritt am Donnerstag um 19.00 Uhr (im Fupa-Liveticker) beim Bezirksligisten Hagener SV an.

Der Hagener SV zeigt sich in den vergangen Testspielen, trotz des Abgangs ihres Torjäger Simon Holkenbrink, sehr torhungerig und siegte beim Kreisliga-Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II mit 6:0 und beim SV Harderberg mit 5:0 Toren. Die Generalprobe zum Start in die neue Saison findet für die Mannschaft von Trainer Mathias Lührmann am Donnerstag 24.07.25 um 19.00 Uhr gegen den SV Rasensport Osnabrück statt, während der SV Hellern am kommenden Samstag letztmalig gegen den westfälischen Bezirksligisten SV Büren testet bevor die Saison eine Woche später mit dem Pokalauftakt beim VFR Voxtrup II startet.