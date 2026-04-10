SV Hellern stellt sich für die Zukunft auf

Der SV Hellern treibt seine personelle Neuausrichtung voran: Mit Christopher Peiler gewinnt der Verein eine engagierte Führungspersönlichkeit, die sportliche Leidenschaft und berufliche Expertise vereint.
Der SV Hellern hat eine wichtige Position im Vorstand neu besetzt: Christopher Peiler übernimmt ab sofort das Amt des 2. Vorsitzenden. Die Neubesetzung wurde notwendig, nachdem Franz Ernst dem Verein nicht länger zur Verfügung steht.
Mit Peiler rückt eine vielseitige Persönlichkeit in die Führungsriege des SVH nach. Der 37-Jährige ist verheiratet und Vater von zwei Kindern und bringt aus seinem Berufsleben umfangreiche Erfahrung in leitender Funktion mit. Als Geschäftsführer im Katholischen Kirchenamt Bremen verantwortet er unter anderem mehrere Kindertagesstätten sowie soziale Einrichtungen – ein Aufgabenfeld, das Organisationstalent, Führungsstärke und strategisches Denken erfordert.
Auch über den Sport hinaus engagiert sich Peiler: Politisch aktiv, tritt er als Spitzenkandidat der CDU für den Stadtrat Osnabrück an und beweist damit zusätzlich gesellschaftliche Verantwortung.
Seine sportliche Vielseitigkeit spiegelt sich ebenfalls wider. Ob Tischtennis, Tennis oder Fußball – Peiler ist breit aufgestellt und kennt die unterschiedlichen Facetten des Vereinslebens. Seit 2020 ist er selbst Mitglied im SV Hellern und somit eng mit den Strukturen und Werten des Klubs vertraut.
Mit seiner Mischung aus Erfahrung, Engagement und Vereinsverbundenheit soll Peiler künftig wichtige Impulse setzen. Gemeinsam mit dem Vorstand will er die Entwicklung des SV Hellern aktiv gestalten und den Verein strategisch für die Zukunft ausrichten.