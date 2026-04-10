SV Hellern stellt sich für die Zukunft auf

Der SV Hellern treibt seine personelle Neuausrichtung voran: Mit Christopher Peiler gewinnt der Verein eine engagierte Führungspersönlichkeit, die sportliche Leidenschaft und berufliche Expertise vereint.

Der SV Hellern hat eine wichtige Position im Vorstand neu besetzt: Christopher Peiler übernimmt ab sofort das Amt des 2. Vorsitzenden. Die Neubesetzung wurde notwendig, nachdem Franz Ernst dem Verein nicht länger zur Verfügung steht.

Mit Peiler rückt eine vielseitige Persönlichkeit in die Führungsriege des SVH nach. Der 37-Jährige ist verheiratet und Vater von zwei Kindern und bringt aus seinem Berufsleben umfangreiche Erfahrung in leitender Funktion mit. Als Geschäftsführer im Katholischen Kirchenamt Bremen verantwortet er unter anderem mehrere Kindertagesstätten sowie soziale Einrichtungen – ein Aufgabenfeld, das Organisationstalent, Führungsstärke und strategisches Denken erfordert.