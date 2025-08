SV Hellern startet mit Auswärtssieg

Der SV Hellern zeigte in den Testspielen der Saisonvorbereitung teilweise glänzende Ergebnisse und setzte den Aufwärtstrend zum Saisonstart fort. Bei der Spvg Niedermark gewannen die Hellboys mit 3:2 Toren und starteten gut in die neue Spielzeit.

Der überragend aufspielende Patriot Hajdinaj-Caballero sorgte mit einem Doppelpack in der Anfangsphase für die frühe 2:0-Führung für die Gäste und bereitet kurz vor dem Pausenpfiff den dritten Treffer durch Michael Rensen für den SV Hellern vor. Nach einer halben Stunde Spielzeit gelang Christidi Dintete Mbisi der Anschlußtreffer. Der SV Hellern ging mit einer verdienten 3:1-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit machte der Gastgeber Druck, aber mehr als der späte Anschlußtreffer durch Luca Westenberg gelang der Spvg Niedermark nicht mehr.

Patriot Hajdinaj-Caballero traf doppelt den SV Hellern – Foto: Fupa