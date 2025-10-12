SV Hellern punktet spät in doppelter Überzahl

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem stark umkämpften, teilweise hektischen Spiel der Kreisliga Osnabrück mit vielen Highlights und drei Feldverweisen mußte sich der VFL Kloster Oesede beim SV Hellern nach einer 2:0-Führung am Ende 2:2-Unentschieden zufrieden geben.
Nach einer Viertelstunde erzielten die Gäste im Nachschuß nach einem abgewehrten Strafstoß durch Larin Hülsmann die 1:0-Führung. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit schwächten sich die Gäste durch eine gelb-rote Karte selbst. Ein Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit baute der VFL Kloster Oesede durch einen Treffer von Julian Bublitz in Unterzahl die Führung auf 2:0 aus. Kurz nachdem Führungstreffer mussten die Gäste eine weitere selbstverursachte Schwächung durch eine weitere gelb-rote Karte hinnehmen.
In der doppelter Unterzahl nach der Druck des SV Hellern zu. Kurz vor Ende des Spiel sorgte Routinier Gerrit Ruhöfer für den 1:2-Anschlußtreffer bevor Serdar Sakinmaz in der siebten Minute der Nachspielzeit der viel umjubelte 2:2-Ausgleich erzielt. Auch der SV Hellern kassierte in der Nachspielzeit noch eine gelb-rote Karte. Beide Mannschaft liegen mit deutlichen Rückstand hinter dem Spitzenreiter TUS Hilter in einem Verfolgerfeld von fünf Teams mit jeweils 22 Punkten.
Gerrit Ruhöfer u. Serdar Sakinmaz erzielten den späten Ausgleich für den SV Hellern – Foto: Fupa
Die Stimmen zu Spiel:
"Es war ein Spiel, in dem Kampf und Leidenschaft im Mittelpunkt standen. Kloster ging früh in Führung und hatte kurz vor der Halbzeit die Chance, ein weiteres Tor nachzulegen – da hatten wir Glück. Nach dem Seitenwechsel erzielten sie das zweite Tor, doch durch zwei Platzverweise auf ihrer Seite konnten wir noch einmal herankommen. Am Ende spielten wir gegen neun Mann und hatten die Chancen, das Spiel sogar noch zu unseren Gunsten zu drehen,“ meinte Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).
So geht es weiter:
Der VFL Kloster Oesede spielt am nächsten Dienstag, den 14. Oktober um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - gegen die Spvg Niedermark.
Der SV Hellern muss am kommenden Sonntag, den 19. Oktober um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - beim BSV Holzhausen antreten.