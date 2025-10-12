– Foto: Andreas LITZE Richter

SV Hellern punktet spät in doppelter Überzahl VFL Kloster Oesede verspielt 2:0-Führung Verlinkte Inhalte KL Osnabrück St. B SV Hellern Kl. Oesede

In einem stark umkämpften, teilweise hektischen Spiel der Kreisliga Osnabrück mit vielen Highlights und drei Feldverweisen mußte sich der VFL Kloster Oesede beim SV Hellern nach einer 2:0-Führung am Ende 2:2-Unentschieden zufrieden geben.

Nach einer Viertelstunde erzielten die Gäste im Nachschuß nach einem abgewehrten Strafstoß durch Larin Hülsmann die 1:0-Führung. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit schwächten sich die Gäste durch eine gelb-rote Karte selbst. Ein Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit baute der VFL Kloster Oesede durch einen Treffer von Julian Bublitz in Unterzahl die Führung auf 2:0 aus. Kurz nachdem Führungstreffer mussten die Gäste eine weitere selbstverursachte Schwächung durch eine weitere gelb-rote Karte hinnehmen. In der doppelter Unterzahl nach der Druck des SV Hellern zu. Kurz vor Ende des Spiel sorgte Routinier Gerrit Ruhöfer für den 1:2-Anschlußtreffer bevor Serdar Sakinmaz in der siebten Minute der Nachspielzeit der viel umjubelte 2:2-Ausgleich erzielt. Auch der SV Hellern kassierte in der Nachspielzeit noch eine gelb-rote Karte. Beide Mannschaft liegen mit deutlichen Rückstand hinter dem Spitzenreiter TUS Hilter in einem Verfolgerfeld von fünf Teams mit jeweils 22 Punkten. Gerrit Ruhöfer u. Serdar Sakinmaz erzielten den späten Ausgleich für den SV Hellern – Foto: Fupa

Die Stimmen zu Spiel: