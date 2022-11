– Foto: Timo Babic

SV Hellern mit Moral zum 4:2 beim SV Eintracht BW Schinkel siegt in Wimmer - Haste und 16 vogelwild beim 4:4 - späte Pleite für RWS -

Durch die Tore von Patrick Röder und Demijan Kalac glückte BW Schinkel mit dem 2:1-Auswärtssieg beim starken SV Wimmer die Generalprobe für das Topspiel am kommenden Sonntag gegen den SC Türkgücü. Mit starker Moral drehte der SV Hellern den 0:2-Pausenstand zum am Ende verdienten 4:2-Erfolg beim SV Eintracht. In einem wilden Spiel gelang TUS Haste kurz vor Schluß in Unterzahl zwar die 4:3-Führung, aber nach einem weiteren Haster Feldverweis konnte 16 noch spät zum 4:4 ausgleichen. RW Sutthausen unterlag durch einen Treffer in der Nachspielzeit etwas unglücklich beim TSV Riemsloh.

SV Wimmer - BW Schinkel 1:2 (0:2) "Es war eine intensive Partie gegen einen zweikampfstarken Gegner, der unsere Offensive heute nicht so zur Entfaltung hat kommen lassen, wie wir es uns gewünscht haben. Dennoch hatten wir die klareren Chancen und haben aus meiner Sicht auch verdient gewonnen. Defensiv waren wir sehr stabil und haben nur sehr wenig zugelassen! Eine war eine echte Willensleistung," sagte uns Tim Nachtwey (BW Schinkel). SV Eintracht - SV Hellern 2:4 (2:0) gelb/rot Eintracht... Ich möchte zu der ersten Halbzeit nichts sagen und das weiter intern besprechen, außer das Eintracht es sehr gut gemacht hat. In der zweiten Halbzeit kommen wir mit einem anderen Gesicht und viel Moral raus. Das imponierte mir sehr. Eintracht hat nichtsdestotrotz uns mit Geschenken eingeladen, die wir dann dankend angenommen haben," lautet das Fazit von Felix Zimmermann (SV Hellern). Heute haben wir eine super erste Halbzeit gespielt. In die 2te Halbzeit sind wir katastrophal gestartet und haben Geschenke verteilt. Die Niederlage macht mich sehr wütend, unnötige Niederlage. Leider hat Ibo Özkara noch eine gelb/rote Karte erhalten. Respekt an die Moral für das Team vom SV Hellern," kommentierte Jerry Karikari (SV Eintracht) das Spiel.

TUS Haste - Spielverein 16 4:4 (1:1) In einer vogelwilden Party holen wir dreimal einen Rückstand auf, gehen sogar kurz nach der Pause in Führung und holen trotzdem nur einen Punkt. Eine insgesamt enttäuschende Leistung von meiner Mannschaft, gegen einen teilweise überhart einsteigenden Gegner. Zu allem Überfluss verlieren wir zwei Spieler durch Verletzungen, eine davon mit einem Schlüsselbeinbruch. Haste in einem ausgeglichenem und intensiven Spiel bis kurz vor Schluss auf der Sieger Straße. Aber durch eine gelb/rote und eine rote Karte kassiert der TuS dann in der letzten Minute der Nachspielzeit mit neun Spielern noch den Ausgleich,“ lies uns Hastes TW-Trainer Andreas Bernhold wissen, da Coach Carsten Meyer erkrankt war. TSV Riemsloh - RW Sutthausen 3:2 (2:1) "Wir zeigen nach einem 0:2 Moral und kommen zurück ins Spiel, kassieren dann aber in der letzten Minute noch ein Tor, das so niemals fallen darf. Am Ende wieder sehr enttäuschend. Das Glück ist zurzeit nicht auf unserer Seite. Das müssen wir uns in der nächsten Woche wieder erarbeiten, meinte Dominik Witte (RWS).