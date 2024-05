SV Hellern dreht Spiel bei OSC II

Durch eine starke Energieleistung drehte der SV Hellern einen 0:2-Rückstand zum verdienten 4:2-Erfolg bei OSC II und verabschiedete sich von den Abstiegsplätzen. Den fünften Sieg in Folge ohne Gegentor feierte der VFR Voxtrup II beim SV Harderberg. Eine gute Abwehrleistung war die Grundlage für den 2:0-Erfolg des SV Rasensport gegen den BSV Holzhausen.

Nach einem starken Beginn meiner Mannschaft auf dem kleinen Kunstrasen in Harderberg, in dem wir verpasst haben direkt für klare Verhältnisse zu sorgen und deutlicher als 2:0 zur Pause führen mussten. Dann ist langsam der Schlendrian eingetreten. Alles in allen muss man sagen, ein verdienter und nie gefährdeter Sieg gegen einen stets fairen Gegner.

SV Rasensport - BSV Holzhausen 2:0 (1:0) "Über die gesamte Spielzeit waren wir defensiv sehr stabil und haben keine Torchancen zugelassen. Offensiv hatten wir viele gute Aktionen. Im letzten Drittel fehlte dann aber einige Male die Genauigkeit. Dennoch konnten wir uns einige Torchancen erspielen und uns mit zwei Treffern für eine insgesamt sehr gute Leistung mit dem verdientem Sieg belohnen,“ meinte Mannschaftskapitän Nico Willmann (Raspo). OSC II - SV Hellern 2:4 (2:0) "Keiner weiß wie. Du musst zur Halbzeit 3:0 führen, liegst aber durch ein Tor von der Mittellinie und ein Tor mit dem zweiten Torschuss des OSC zur Halbzeit 0:2 hinten. Ich habe immer gesagt, das unsere Mannschaft Moral zeigen kann und das hat sie in der zweiten Halbzeit auch wieder gemacht und das Spiel verdient gedreht, sagte uns Coach Felix Zimmermann (SV Hellern). Wir wussten, dass Hellern dort wo sie in der Tabelle stehen nicht hingehören. Ich habe den Jungs gesagt, dass wir tief stehen und so lange wie möglich die Null halten wollen. Das wir mit den fünf Kontern zwei richtig geile Tore gemacht haben war richtig gut. So gehen wir mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. Hellern kam stark aus aus der Pause aber wir standen gut und hatten eine starken Karsten Selzer im Tor. Dann eine Situation bei uns im 16ner in der der Schirri weiter spielen lies, aber der Linienrichter auf auf Elfmeter erkannte. Der führte zum 2:1 Anschlußteffer. Hellern kam danach immer stärker und sie machen dann das 2:2. Dann bekommen wir auch noch das 2:3 und wollen noch versuchen ein 3:3 zu erzielen. Stattdessen bekommen aber das 2:4. Hellern hat nie Aufgegeben und immer weiter Druck gemacht. Wir haben wieder eine gute Leitung gebracht stehen aber mit nichts in den Händen da; nein falsch wir haben viel gelernt aus diesen Spiel. Glückwunsch an Hellern, sagte uns Olaf Fuchs (OSC II)